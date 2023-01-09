【是兔年又是貓年】農曆新年：不同民族過年習俗大不同！

農曆新年又到！雖然農曆新年起源於中國傳統，而且相傳慶祝農曆新年的習俗最早亦可追溯至中國上古代堯舜時期就有，但如今世界上不同國家都會慶祝農曆新年，慶祝的人口比例佔全球多達四份一。

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韓國人身穿韓服慶祝農曆新年。 Credit: Flickr/ Korea.net 大韓民國海外文化宣傳院（攝影：全漢）(CC BY-SA 2.0)

農曆新年是送舊迎新、親友團聚的日子。在北半球，亦同時慶祝春天的來臨，因此亦被稱為「春節」或「新春」。

雖然不同國家及民族慶祝農曆新年的日子都相同，但慶祝的方式及傳統文化均各有不同。

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爆竹一聲除舊歲

華人過年一般會以紅色的物品及紅色揮春作為裝飾，亦會放炮仗、放煙花、舞龍舞獅、敲鑼打鼓，寓意驅走妖邪。

同時，亦會結合年獸的傳說，指年獸害怕炮仗聲及火光，遂以敲鑼打鼓、煙花爆竹的巨響，以及掛上紅燈籠及貼上紅色對聯，嚇走年獸。

在中國，即使是在南北地區，在農曆新年期間享用的賀年食品亦有所不同。在中國北方，一家人會相聚在一起吃餃子渡新歲；而在南方，則會有年糕、油角、煎堆、糖蓮子等特色賀年食品。
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農曆新年賀年糕點及小食。 Credit: Wikimedia/ evelynquek (CC BY 2.0)
華人一般會在除夕夜當晚一家人聚首一堂，吃團年飯。在中國南方，團年飯會有雞、魚、肉地菜式；至於北方，則會吃餃子，甚至是圍繞火爐吃火鍋。

而在台灣，吃火鍋、薑母鴨及燒酒雞亦是當地的賀年食品，象徵團圓。過年習俗則融合了不少宗教禮儀、信仰習俗與人文藝術等禮節。
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【大年初一】農曆新年過年習俗

SBS Chinese

31/01/202206:12
農曆新年期間，華人身穿的服裝主要是紅色或其他鮮艷的顏色，原因與張貼紅色揮春相同，認為紅色能辟邪。此外，有些人亦會在新年全身穿上全新衣衫鞋履，象徵新年新開始。

華人長輩會在新年期間給予晚輩禮金，同樣以紅色信封裝起，稱為「利是」或「紅包」。根據禮儀習俗，晚輩會祝願長輩來年幸福、健康、好運。有經濟能力的子孫，亦會給予長輩利是。
Lunar New Year festivities in Australia have been scaled back or have moved online because of the pandemic
農曆新年期間，華人長輩會為晚輩派利是（亦稱為「壓歲錢」），利是封一般是紅色。 Source: Supplied / Supplied - Tet Lunar New Years Festival VIC.

韓國利是封以白色為主

韓國慶祝農曆新年，最早可以追溯至第七世紀的中國歷史著作《隋書》及《舊唐書》。至於當地最早出現關於農曆新年的記載，則可見於在 13 世紀所寫的《三國遺事》。據另一史書記載，農曆新年當時已屬於當地九個主要傳統節慶的其中之一。

但與其他民族（特別是華人）不同，韓裔人士慶祝農曆新年並無紅色能辟邪或帶來好運之說，故此過年服飾衣著不局限於紅色或鮮艷的色彩。
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韓國傳統民族服裝韓服。 Source: Pixabay
傳統上，農曆新年年初一當天稱為「歲首」（세수），象徵新的開始。為免帶來厄運，都要謹慎言行，並穿上傳統韓服，前往祠堂或向家中神龕拜祭祖先，祭祀的程序亦很嚴格。

除祭祀外，與華人一樣，晚輩亦要給長輩拜年，長輩就給拜年的晚輩利是（「壓歲錢」）。拜年的順序要依照輩份定先後次序，先向輩份最高者拜年，然後再按長幼順序拜年。

韓國也有長輩向晚輩派壓歲錢的傳統，但利是封以白色為主，象徵純潔，善良、吉祥。
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韓國人在農曆新年期間祭祀及互相拜年的習俗。 Credit: Wikimedia/ Korea.net 大韓民國海外文化宣傳院（攝影：全漢）(CC BY 2.0)
祭祀結束後，才能吃第一餐，一般都會吃特色「年糕湯」（떡국）－ 這是韓國人過年食品（「歲饌」；세찬）最具代表性的其中之一。

年糕湯內的年糕以米製成，白色且呈圓形的形狀，正正代表古代韓國人所崇尚的太陽；在正月初一早上吃年糕湯就代表迎接太陽的光明。同時，根據原始的宗教信仰，亦代表去舊迎新，以及萬象更新之際的嚴肅及潔淨。
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韓國過年特色年糕湯（떡국）。 Credit: Flickr/ Korea.net 大韓民國海外文化宣傳院（攝影：全漢）(CC BY-NC-SA 2.0)
除年糕湯外，過年亦會吃由麵粉、蜜糖、麻油、清酒及薑汁製成的「藥菓」（약과），以及用糯米粉及蜜糖混合油炸而成的「油菓」（유과）等韓菓（한과）。

韓國人亦會在除夕夜聚首一堂吃年夜飯，飯菜一律為傳統飲食，包括「五穀飯」（오곡밥），即用雲豆、大豆、小豆、黑豆和大米混合做成的米飯。另外，亦要做打糕（떡）、包韓式饅頭（만두）。

另外，韓國人亦有喝歲酒的習俗，一般為屠蘇酒或椒柏酒，人們相信喝了可以驅邪防病。
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越南十二生肖中兔被貓取代

在十二生肖中，越南人今年剛踏入的是貓年，而非兔年。他們將農曆新年稱之為「元旦節」（Tết Nguyên Đán），或簡稱「節」（Tết）。

根據越南曆法，越南的十二生肖有「貓」及「水牛」，取代中國十二生肖中的「兔」及「牛」。

相傳在定出黃道十二宮順序的比賽中，狡猾的老鼠將貓推進河中，導致貓無法入選十二生肖。但根據越南的傳說，貓卻依然找到方法順利過河，繼而取代兔成為十二生肖的一員。

至於背後真正的原因已無從稽考。其中一個說法指，當初中國十二生肖傳入越南時，屬兔的卯年發音聽起來像漢語的「貓」，容易誤讀；久了也就積非成是，「貓」取代「兔」，成為越南十二生肖之一。
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但亦有另一說法認為，由於越南天氣炎熱，老鼠成患令不少農民很傷腦筋，而某亦是老鼠的天敵。故此，越南人相信貓可以令五穀豐收、風調雨順，故改用貓取代兔年，取其吉祥之意。

與華人及韓國人相同，越南人過年亦有祭祀祖先的習慣，並以「五果盆」（Mâm ngũ quả）供奉先祖。一般的五果盆有番荔枝、椰子、水榕果、芒果等五種水果，寓意祝願年年有餘、豐衣足食、有錢使不完。
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越南五果盆（Mâm ngũ quả）。 Credit: Wikimedia/ Tran Trong Nhan (Public Domain)
在除夕夜祭祀祖先後，越南人還有「採祿」（Hái lộc）的風俗。在寺廟在祭祖回程期間，隨手採摘一根帶有綠葉的樹枝回家，寓意採集天地神靈賜給的福祿。回家後將樹枝插在家中的神龕前，直至樹葉枯殘。

當晚，越南人亦會趕回家鄉與家人團聚、圍在一起吃團年飯。

至於大年初一，家家戶戶都要祭祖先，同時亦要拜土地神、灶王爺、百藝祖師。祭品一般要有粽子、紅燒魚、爆肉糰子、炙肉、醃藠頭、牛肉等食物。

祭祀完畢，晚輩亦要向長輩拜年，長輩就會給晚輩利是，而利是封亦是紅色的。

賀年食品方面，家家戶戶大年初一都會吃用芭蕉葉包成的四方形粽子，一般以黃豆或綠豆以及豬肉為餡料。
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越南過年棕子（Bánh tày）。 Credit: Wikimedia/ Viethavvh (CC BY-SA 3.0)
與華人一樣，越南人在正月十五慶祝元宵佳節，有賞燈的習俗；但在正月初五則沒有迎財神的風俗習慣。

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Published 9 January 2023 at 1:16pm
By Winmas Yu
Source: SBS