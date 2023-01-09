【是兔年又是貓年】農曆新年：不同民族過年習俗大不同！

農曆新年是送舊迎新、親友團聚的日子。在北半球，亦同時慶祝春天的來臨，因此亦被稱為「春節」或「新春」。





雖然不同國家及民族慶祝農曆新年的日子都相同，但慶祝的方式及傳統文化均各有不同。









爆竹一聲除舊歲

華人過年一般會以紅色的物品及紅色揮春作為裝飾，亦會放炮仗、放煙花、舞龍舞獅、敲鑼打鼓，寓意驅走妖邪。





同時，亦會結合年獸的傳說，指年獸害怕炮仗聲及火光，遂以敲鑼打鼓、煙花爆竹的巨響，以及掛上紅燈籠及貼上紅色對聯，嚇走年獸。





在中國，即使是在南北地區，在農曆新年期間享用的賀年食品亦有所不同。在中國北方，一家人會相聚在一起吃餃子渡新歲；而在南方，則會有年糕、油角、煎堆、糖蓮子等特色賀年食品。



農曆新年賀年糕點及小食。 Credit: Wikimedia/ evelynquek (CC BY 2.0) 華人一般會在除夕夜當晚一家人聚首一堂，吃團年飯。在中國南方，團年飯會有雞、魚、肉地菜式；至於北方，則會吃餃子，甚至是圍繞火爐吃火鍋。





而在台灣，吃火鍋、薑母鴨及燒酒雞亦是當地的賀年食品，象徵團圓。過年習俗則融合了不少宗教禮儀、信仰習俗與人文藝術等禮節。



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農曆新年期間，華人身穿的服裝主要是紅色或其他鮮艷的顏色，原因與張貼紅色揮春相同，認為紅色能辟邪。此外，有些人亦會在新年全身穿上全新衣衫鞋履，象徵新年新開始。





華人長輩會在新年期間給予晚輩禮金，同樣以紅色信封裝起，稱為「利是」或「紅包」。根據禮儀習俗，晚輩會祝願長輩來年幸福、健康、好運。有經濟能力的子孫，亦會給予長輩利是。



農曆新年期間，華人長輩會為晚輩派利是（亦稱為「壓歲錢」），利是封一般是紅色。 Source: Supplied / Supplied - Tet Lunar New Years Festival VIC.

韓國利是封以白色為主

韓國慶祝農曆新年，最早可以追溯至第七世紀的中國歷史著作《隋書》及《舊唐書》。至於當地最早出現關於農曆新年的記載，則可見於在 13 世紀所寫的《三國遺事》。據另一史書記載，農曆新年當時已屬於當地九個主要傳統節慶的其中之一。





但與其他民族（特別是華人）不同，韓裔人士慶祝農曆新年並無紅色能辟邪或帶來好運之說，故此過年服飾衣著不局限於紅色或鮮艷的色彩。



韓國傳統民族服裝韓服。 Source: Pixabay 傳統上，農曆新年年初一當天稱為「歲首」（세수），象徵新的開始。為免帶來厄運，都要謹慎言行，並穿上傳統韓服，前往祠堂或向家中神龕拜祭祖先，祭祀的程序亦很嚴格。





除祭祀外，與華人一樣，晚輩亦要給長輩拜年，長輩就給拜年的晚輩利是（「壓歲錢」）。拜年的順序要依照輩份定先後次序，先向輩份最高者拜年，然後再按長幼順序拜年。





韓國也有長輩向晚輩派壓歲錢的傳統，但利是封以白色為主，象徵純潔，善良、吉祥。



韓國人在農曆新年期間祭祀及互相拜年的習俗。 Credit: Wikimedia/ Korea.net 大韓民國海外文化宣傳院（攝影：全漢）(CC BY 2.0) 祭祀結束後，才能吃第一餐，一般都會吃特色「年糕湯」（떡국）－ 這是韓國人過年食品（「歲饌」；세찬）最具代表性的其中之一。





年糕湯內的年糕以米製成，白色且呈圓形的形狀，正正代表古代韓國人所崇尚的太陽；在正月初一早上吃年糕湯就代表迎接太陽的光明。同時，根據原始的宗教信仰，亦代表去舊迎新，以及萬象更新之際的嚴肅及潔淨。



韓國過年特色年糕湯（떡국）。 Credit: Flickr/ Korea.net 大韓民國海外文化宣傳院（攝影：全漢）(CC BY-NC-SA 2.0) 除年糕湯外，過年亦會吃由麵粉、蜜糖、麻油、清酒及薑汁製成的「藥菓」（약과），以及用糯米粉及蜜糖混合油炸而成的「油菓」（유과）等韓菓（한과）。





韓國人亦會在除夕夜聚首一堂吃年夜飯，飯菜一律為傳統飲食，包括「五穀飯」（오곡밥），即用雲豆、大豆、小豆、黑豆和大米混合做成的米飯。另外，亦要做打糕（떡）、包韓式饅頭（만두）。





另外，韓國人亦有喝歲酒的習俗，一般為屠蘇酒或椒柏酒，人們相信喝了可以驅邪防病。



越南十二生肖中兔被貓取代

在十二生肖中，越南人今年剛踏入的是貓年，而非兔年。他們將農曆新年稱之為「元旦節」（Tết Nguyên Đán），或簡稱「節」（Tết）。





根據越南曆法，越南的十二生肖有「貓」及「水牛」，取代中國十二生肖中的「兔」及「牛」。





相傳在定出黃道十二宮順序的比賽中，狡猾的老鼠將貓推進河中，導致貓無法入選十二生肖。但根據越南的傳說，貓卻依然找到方法順利過河，繼而取代兔成為十二生肖的一員。





至於背後真正的原因已無從稽考。其中一個說法指，當初中國十二生肖傳入越南時，屬兔的卯年發音聽起來像漢語的「貓」，容易誤讀；久了也就積非成是，「貓」取代「兔」，成為越南十二生肖之一。



但亦有另一說法認為，由於越南天氣炎熱，老鼠成患令不少農民很傷腦筋，而某亦是老鼠的天敵。故此，越南人相信貓可以令五穀豐收、風調雨順，故改用貓取代兔年，取其吉祥之意。





與華人及韓國人相同，越南人過年亦有祭祀祖先的習慣，並以「五果盆」（Mâm ngũ quả）供奉先祖。一般的五果盆有番荔枝、椰子、水榕果、芒果等五種水果，寓意祝願年年有餘、豐衣足食、有錢使不完。



越南五果盆（Mâm ngũ quả）。 Credit: Wikimedia/ Tran Trong Nhan (Public Domain) 在除夕夜祭祀祖先後，越南人還有「採祿」（Hái lộc）的風俗。在寺廟在祭祖回程期間，隨手採摘一根帶有綠葉的樹枝回家，寓意採集天地神靈賜給的福祿。回家後將樹枝插在家中的神龕前，直至樹葉枯殘。





當晚，越南人亦會趕回家鄉與家人團聚、圍在一起吃團年飯。





至於大年初一，家家戶戶都要祭祖先，同時亦要拜土地神、灶王爺、百藝祖師。祭品一般要有粽子、紅燒魚、爆肉糰子、炙肉、醃藠頭、牛肉等食物。





祭祀完畢，晚輩亦要向長輩拜年，長輩就會給晚輩利是，而利是封亦是紅色的。





賀年食品方面，家家戶戶大年初一都會吃用芭蕉葉包成的四方形粽子，一般以黃豆或綠豆以及豬肉為餡料。



越南過年棕子（Bánh tày）。 Credit: Wikimedia/ Viethavvh (CC BY-SA 3.0) 與華人一樣，越南人在正月十五慶祝元宵佳節，有賞燈的習俗；但在正月初五則沒有迎財神的風俗習慣。



