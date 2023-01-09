兔年出生的澳洲名人：你認識幾個？

著名華人

1879年出生——Rose Quong

墨爾本出生的混血兒演員Rose Quong可能是澳洲首位華裔女藝人。





她生於一個商人家庭，父親來自廣東，母親是本地人。她從小讀書，年輕時曾擔任政府公務員。後來她對演戲產生興趣，成為了墨爾本話劇團的一員，並在44歲時遠赴英國進修戲劇。她在當地學習中文和中國文學，巡迴歐洲表演，深受歡迎。









1936年，她首次前往中國，以中文演出，3年後赴美演講期間，決定定居於紐約。之後她一邊延續演藝生涯，一邊醉心研究中國戲劇和哲學。她晚年出版中國文學研究和翻譯的書籍，還參演過電影。





終身未婚的Rose Quong曾表示，她太熱愛演戲，以致「從未遇過感興趣的人」。



Rose Quong Credit: National Library of Australia

1866年出生——Leslie Joseph Hooker

乍看名字你可以不知道他是誰，但試試略寫就會發現——Leslie Joseph Hooker是澳洲最大房產經紀之一LJ Hooker集團的創辦人。





他的外公是中國移民James Tingyou，而母親Nellie Tingyou在18歲未婚時便誕下他，生父至今成謎。他在20年代首次開經紀公司但失敗，1928年創辦LJ Hooker，取得成功，並在50年代成為澳洲最大的房產經紀，發展成今日的金融帝國。





Leslie Joseph Hooker雖自小在華人家庭長大，但畢生隱瞞身世。後世研究認為他是為了避開白澳政策、方便做生意，而他自己把姓氏改為與華人繼父姓氏「Hookin」相似但更英式的Hooker，也是這個原因。



Leslie Joseph Hooker可能會是混血兒嗎？ Credit: elite agent

1915年出生——房道龍

可能不少人知道巨星成龍的父親名為房道龍，其實他也是生肖屬兔的澳洲華人。





房道龍生於中國安徽，成長於南京，少時習武，曾在國民政府南京警衛軍軍長顧祝同手下擔任警衛，之後更在特務機關工作，化名「陳志平」。據說他因一次失誤被革職，改賣布為生。





國共戰爭下，他移居香港，以化名生活，期間結識成龍的母親陳月榮。夫婦在美國駐港領事館做廚師，並隨領事調往坎培拉而移民澳洲。他晚年道出本名房道龍和身世秘密，還回蕪湖故鄉尋親。



1939年出生——陳順妍

華裔翻譯家、中國文化專家陳順妍（Mabel Lee）是法國華裔作家高行健作品《靈山》的英文譯者，也因此為他贏得了2000年的諾貝爾文學獎。她還出版了高行健很多作品的英譯本，為中國近現代文學研究打下重要基礎。



陳順妍與高行健合影。 Credit: World Journal 陳順妍的父親在雪梨出生，在一戰後常跟隨家人往來澳中兩國；母親則是父親回鄉下娶親後跟來澳洲。她從小會講廣東話，大學時首次接觸到魯迅的作品，逐漸便愛上、走上了中國文學道路。她退休前曾在澳洲國立大學和雪梨大學任教，也是香港公開大學名譽教授。





有趣的是，陳順妍英文本姓Hunt，來自父親陳欣的「欣」字的粵語發音，結婚後隨夫姓Lee。她一直很少用中文名，直至近十年使用漢語的國際學術會議增多，她才重拾父母給她取的名字「陳順妍」。



READ MORE 【是兔年又是貓年】農曆新年：不同民族過年習俗大不同！

1963年出生——胡士泰

近年澳中摩擦不斷，但最早的一宗「間諜案」，要追溯到2009年。礦業巨頭力拓（Rio Tinto）當時的駐華首席代表胡士泰（Stern Hu）是風波中的核心人物。





胡士泰生於中國天津，赴澳留學後進入鐵礦公司Hamersley工作，力拓集團收購該公司後成為力拓僱員。他在1997年成為澳洲公民，後來擔任力拓駐上海辦事處的首席代表，負責在中國銷售鐵礦石。





1963年出生——Claudia Chan Shaw

澳洲土生土長的設計師兼電視節目主持人Claudia Chan Shaw是本地時尚界非常著名的華裔代表。





Claudia Chan Shaw和她的生肖作品。 Source: Supplied

1963年出生——施正榮

在中國被稱為「光伏教父」的商人施正榮，其實是澳洲華人。





他生於中國江蘇，1988年赴新南威爾士大學（UNSW）深造，師從「太陽能之父」Martin Green教授。他在2000年返回中國創業，一度憑光伏發電技術成為中國首富。





近年澳洲大力發展太陽能發電，蟄伏十年的施正榮早前也傳出重返商界的消息——他能否藉此東風東山再起呢？



1975年出生——陶哲軒

天才數學家陶哲軒（Terence Tao），24歲成為加州大學洛杉磯分校（UCLA）數學系的終身教授，31歲獲「數學界諾貝爾獎」菲爾茲獎（Fields Medal），目前仍沉浸在數學海洋的研究之中。





其父陶象國從上海赴香港大學學醫時，結識了物理和數學一級榮譽畢業的母親梁蕙蘭。夫婦二人在1972年移民澳洲。





也許是繼承了母親在理科方面的才華，生於阿德雷德的陶哲軒成為數學神童，7歲讀高中，9歲考入Flinders大學，16歲獲得學士學位，17歲獲得碩士學位，21歲獲得普林斯頓大學博士學位。





這位「數學界莫札特」今年出版了他的第6本書和第300篇學術論文。如今他一邊教書育人，一邊繼續奉獻數學研究。



2006年，陶哲軒獲西班牙國王頒發菲爾茲獎，他是首位獲此獎項的澳洲人。 Source: AAP / BERNAT ARMANGUE/AP

1975年出生——James Stewart

混血藝人James Stewart，原名James Koo。他一直對自己的華裔血統不以為然，直至他在2015年的電視劇集《Gallipoli》中飾演二戰時期的澳洲華裔狙擊手沈比利（Billy Sing）。





他的父親Arthur Koo年輕時和他愛爾蘭裔的母親交往，後來被征召入伍參與越南戰爭，因此他是在單親家庭長大。雖然父母最終沒有在一起，但他曾陪伴年逾六旬的父親，佩戴軍章參加澳新軍團日遊行、聽他講作為老師在軍中教戰友數學的逸事。





James Stewart表示，他會告訴子女為何頭髮是黑色，以及祖父為澳洲而戰的自豪往事。



著名澳洲人

1879年出生——Joseph Lyons

澳洲第10任總理Joseph Lyons，是史上唯一出自塔州的總理、唯一先後擔任過塔州州長和總理的政客。





他生於愛爾蘭移民的工農家庭，成為了一名教師，並參與了工黨的早期活動。他在1909年首次當選塔州議員，並在1923年率領工黨勝選成為州長。他5年後在州選舉落敗，卻勝出了聯邦選舉成為國會議員。



Joseph Lyons Credit: Wikipedia/Public Domain 1931年，工黨一些退黨人士和其他小黨組成了自由黨的前身——聯合黨。聯合黨和國家黨組成聯盟，Joseph Lyons作為領袖在同年的大選中獲勝，出任總理。





在位期間，他內政維持保守經濟政策，外交維持和法西斯國家關係。1939年，他突發心臟病去世，成為首位在任期內過身的總理。



1891年出生——Jack Lockett

退伍老兵Jack Lockett，以111歲零123日之齡成為澳洲有記載最長壽的男人。





他在維州一個小鎮出生，9歲便輟學在農場工作。1916年，他加入澳洲皇家軍隊（Australian Imperial Force），參與英國對德國的第一次世界大戰。1919年退役後，他回歸故里重拾農務。





此後，他作為在世的一戰老兵，先後受到澳洲、法國等政府嘉獎和授勳，還在2000年以109歲高齡參與雪梨奧運會火炬傳遞。2002年，他因腎功能衰竭而去世，獲州葬儀式出殯。



1951年出生——Andy Thomas

美國航天員Andy Thomas在阿德雷德出生，自小就夢想成為太空人。他在阿德雷德大學完成機械工程學位後赴美發展，在40歲時加入美國太空總署（NASA）的航天員團隊。



Andy Thomas在太空站展示飄浮的澳洲國旗。 Credit: University of Adelaide 1996年，Andy Thomas作為「奮進號」（Endeavour）穿梭機的指揮官，首次完成個人太空之旅，也成為首位澳洲籍航天員。他之後參與美俄合作的太空項目，在俄羅斯的「和平號」（Mir）太空站生活了141天。返回美國後，他又參加過兩次航天行動，並成為NASA航天員團隊的副主管。





他在2014年退役，支持澳洲的航天工業並成立基金會，鼓勵新一代的澳洲人追逐太空夢。



1963年出生——艾巴尼斯

澳洲第31任總理、也是現任總理艾巴尼斯（Anthony Albanese），也即將迎來本命年。





他的童年在雪梨度過，和母親住在公屋，靠她的政府殘障補貼生活。大學時他開始涉足政治，並在90年代加入新州工黨擔任助理秘書。1996年，他首次當選聯邦眾議院Grayndler選區議員，逐漸成為工黨的重量級人物。





以親民、貼地形象示人的艾巴尼斯，先後出任陸克文和吉拉德政府的內閣部長。2019年，他在無對手下成為工黨領袖，並成功在2022年大選勝出，終結兩黨聯盟的9年執政。如今，他領導澳洲在各項挑戰中迎難而上。



1975年出生——維杜卡

澳洲國家足球隊 Socceroos 早前在世界盃的表現被認為超越了2006年的「黃金一代」。而當年創下首次晉級十六強歷史的「袋鼠軍團」，隊長便是澳洲球星維杜卡（Mark Viduka）。





維杜卡生於墨爾本，在本地聯賽開始足壇生涯。1995年，表現出色的他旅歐發展，先後效力克羅地亞和蘇格蘭勁旅。他在2000年投身英超，始終保持高班水準。





國家隊方面，他在1994年以19歲之齡首次入選，並在2005年成為隊長，先後參加了2006年世界盃和2007年亞洲盃。作為前鋒，他共為澳洲出戰43場攻入11球。



2006年世界盃十六強比賽中，澳洲隊長維杜卡和意大利隊長簡拿華路爭球，後者最終捧起當屆大力神盃。 Source: AP / LUCA BRUNO/AP

與 SBS 一同共慶農曆新年。