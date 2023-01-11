【農曆新年送大禮】參加問答贏取購物禮品卡！

大家只需參加以下有關農曆新年傳統文化的，即可有機會贏取獎品。答中最多問題的參加者將有機會得電子禮品卡乙張，名額十個。
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活動詳情：
開始日期及時間：2023 年 1 月 12 日（星期四；農曆臘月廿一）澳洲東岸夏令時間上午 6 時 00 分
結束日期及時間：2023 年 1 月 18 日（星期三；農曆臘月廿七）澳洲東岸夏令時間晚上 11 時 59 分
得獎名額：10 名
大獎 $300 禮品卡：1 名
二獎 $200 禮品卡：1 名
三獎 $150 禮品卡：1 名
四至十獎 $100 禮品卡：7 名
最多參加次數：每人只可參加一次
本台保留最終決定權。
問答遊戲：
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