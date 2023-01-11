【農曆新年送大禮】參加問答贏取購物禮品卡！

活動詳情：

開始日期及時間： 2023 年 1 月 12 日（星期四；農曆臘月廿一）澳洲東岸夏令時間上午 6 時 00 分



結束日期及時間： 2023 年 1 月 18 日（星期三；農曆臘月廿七）澳洲東岸夏令時間晚上 11 時 59 分





得獎名額： 10 名



大獎 $300 禮品卡：1 名



二獎 $200 禮品卡：1 名



三獎 $150 禮品卡：1 名



四至十獎 $100 禮品卡：7 名





最多參加次數： 每人只可參加一次





本台保留最終決定權。



問答遊戲：

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。