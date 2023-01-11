【農曆新年送大禮】參加問答贏取購物禮品卡！

農曆新年將至，SBS 廣東話節目今年再次舉辦網上問答遊戲，答中最多將可獲得消費禮品卡乙張！

Lunar new year is the time to wish others a year full of blessings.

SBS 與你共慶農曆新年。 Source: Flickr / Edmonton Chinese New Year Extravaganza Performance - 2015 - By IQ Remix on Flickr

大家只需參加以下有關農曆新年傳統文化的
問答遊戲
，即可有機會贏取獎品。答中最多問題的參加者將有機會得電子禮品卡乙張，名額十個。

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內容。


活動詳情：

開始日期及時間：2023 年 1 月 12 日（星期四；農曆臘月廿一）澳洲東岸夏令時間上午 6 時 00 分
結束日期及時間：2023 年 1 月 18 日（星期三；農曆臘月廿七）澳洲東岸夏令時間晚上 11 時 59 分

得獎名額：10 名
大獎 $300 禮品卡：1 名
二獎 $200 禮品卡：1 名
三獎 $150 禮品卡：1 名
四至十獎 $100 禮品卡：7 名

最多參加次數：每人只可參加一次

本台保留最終決定權。

問答遊戲：

按此連結參與問答遊戲
，或直接在本頁下方參加。
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Published 12 January 2023 at 6:00am, updated an hour ago at 8:16am
By SBS Cantonese
Source: SBS