華人「兔媽」兔年願望： 毛順屎圓、兔壯家旺

2023年農曆新年為兔年，每12年一次的小兔專屬生肖年也讓許多家中養兔的人心懷期待。









一見鍾情：愛貓人變養兔人

雯雯在2020年疫情期間迎來了自己的第一隻小兔Timi。





她說，自己原本幫朋友短暫養過貓，當時對貓比較喜愛，但在寵物店中對Timi「一見鍾情」。



雯雯的兩隻小兔Timi和瑤瑤。 Source: Supplied 雯雯回憶道：「我去的那一天，她在的位置剛好是在我的視線平視的範圍，我就看到她。噢，好可愛！她當時…… 就是一個手掌一樣的大小。」





寵物店老闆讓她抱抱這隻可愛的小兔，這一抱就撒不開手了。





在下決心把Timi帶回家前，雯雯也有許多自己的顧慮：「聽說兔子粑粑（排泄物）比較臭，會導致家裡有不好聞的味道，還有說小兔子比較難養，因為它們身體比較嬌弱。」





寵物店老闆表示這些都是「江湖傳聞」，只要科學餵養就不會出問題，而雯雯也在飼養小兔的過程中證實了這一點。



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如今，她專門在家中留了一個區域作為小兔的「地盤」，裡面城堡、走廊、廁所、別墅應有盡有，兔兔在裡面可以自由穿梭，而已經通過訓練學會定點上廁所的Timi和瑤瑤如今也非常「乾淨省心」。



雯雯特地為Timi和瑤瑤購買的兔兔「城堡」。 Source: Supplied 寵物護理組織Greencross表示，由於繁殖較快，野兔在澳洲被歸為入侵物種，每個州都有相應措施來遏制兔子氾濫問題。





在昆州，甚至嚴令禁止居民飼養寵物兔。為了澳洲的生態環境，養兔人應該盡量為愛兔在家中劃分區域，避免小兔「越獄出逃」。



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「不要輕易拋棄」

兔年將近之際，社交媒體上也有不少網友表示想要迎接一隻兔寶寶回家。





為了給Timi找個伴而領養了第二隻小兔瑤瑤的雯雯回憶往事，表示希望每個想要飼養小動物的人都慎重考慮，要做好對小動物的一生負責到底的準備。





瑤瑤的前主人離澳前萬般無奈將她託付給了雯雯，但剛到雯雯家時，瑤瑤也有一段低沉時期。





她說：「持續了四天時間，是完全不吃不喝的狀態。實在沒有辦法，帶她去看醫生，醫生說她長時間不進食不喝水已經脫水了。」





在瑤瑤恢復飲食後，雯雯發現她其實「是一隻非常貪吃的小兔子」，聯想到之前那段低落的日子，雯雯認為瑤瑤應該是「知道她的媽媽不要她了」。



Timi和瑶瑶。 Source: Supplied Timi和瑶瑶。 Source: Supplied 瑤瑤是從阿德雷德遠道而來的「農展會」（Royal Show）兔後代，雯雯說她「明顯比Timi聰明很多，更通人性」。





每一個小動物剛到家中，都需要主人給予足夠的耐心。雯雯說，剛到家中的瑤瑤也會咬拖鞋、搞破壞，自己也曾花了不少時間教瑤瑤像Timi一樣使用廁所，Timi還曾從小兔專屬區域中「越獄」……但度過了這段磨合期後，雯雯如今認為小兔子是「最好養的小動物」。



兔與兔大不同

墨爾本有一個養兔者微信群，群友會不定期帶著小兔舉行聚會。雯雯通過長期觀察，發現小兔也有「社牛」（擅長社交）、「社恐」（社交恐懼）之分。



墨爾本兔群聚會中的小兔。 Source: Supplied Timi第一次出門「社交」時，曾兩個小時縮在角落一動不動，當時現場出現了小小的騷亂，Timi甚至被不小心踩了兩腳，但仍舊「自己窩著，冷眼旁」。





但也有別人家的小兔子，堪稱兔中「社牛」，「跟誰都去哈拉一下、跟誰都玩一下」。





不過總體而言，雯雯認為參加集體活動會讓人與兔都獲得新奇的快樂體驗。她透露，墨爾本兔群正在商量新一輪聚會的時間；除了大型的兔兔聚會，在當初購買Timi的寵物店，時不時也會有線下的小聚。





兔年將至，雯雯表示自己也會在節慶時給兔兔加餐，並讓兔兔穿上可愛的小衣服拍照留念。



節慶時分，雯雯也會給小兔穿上漂亮的衣服或頸圈拍照留念。 Source: Supplied 展望新年，她最大的願望是兔兔「毛順屎圓」，家人平安健康。





她說：「是這樣的，兔兔健康的重要標誌就是牠拉出來的便便是又大又圓的這種。」又笑稱，養兔人和家裡有孩子的家長一樣，時常會在群裡交流討論孩子的健康狀況。





「我們養兔兔的就每天觀察兔兔的粑粑，在群裡經常討論屎圓不圓的事情。」





「然後關於我自己的話，因為這兩年新冠疫情一直在持續，現在我（在中國）國內的家人最近都陽（新冠確診）了，希望自己和家裡人可以健健康康。」





