【農曆新年】SBS年畫藝術家Joy Li：展示澳式多元文化團年飯

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去年農曆新年期間，雪梨環形碼頭海關大樓前盤踞著一隻色彩斑斕的「猛虎」——這個由華裔藝術家 Chris Yee 為令人印象深刻。
今年，另一位華裔藝術家 Joy Li 接力揮毫獻上2023年SBS農曆新年主題年畫。
Joy 來自中國移民家庭，從小就和SBS有著不解之緣。她說，一提到SBS就會想起爸爸媽媽。
「因為他們說普通話，他們開車上班或送我去學校時就會打開收音機，收聽SBS普通話節目，然後我就會跟著一起聽。我感覺我的父母能以這樣的方式融入澳洲。」
對 Joy 而言，和家人一起慶祝農曆新年、享用豐盛團年飯的經歷是她藝術創作的靈感來源之一。「通常我們會在除夕夜一起吃團年飯，至少會做10道菜。」
Joy Li 小時候和父母在一起。 Credit: Supplied by Joy Li
「會包括一些中國文化中比較傳統的菜式，例如年糕，一種糯米做成的糕點，然後會有全條清蒸魚。」
清蒸魚也出現在了她創作的2023年SBS農曆新年主題年畫中，成為身穿不同亞洲傳統服飾的朋友們齊聚一堂共享佳餚的菜式之一。
「我希望它（年畫）給人的感覺是，你去參加一場派對，帶著來自你文化的一道菜和大家一起分享。就像是一個社區用這種方式告訴大家，任何人都歡迎加入。」
除了美食，Joy 的作品還充滿了其他亞洲元素，包括來自不同語言的祝福語，以及代表不同農曆新年文化的物品——中華文化的利是、韓國文化的福囊、越南文化的西瓜。
Credit: Joy Li
畫中人物都有不同的姿勢，其中華人男子作出抱拳拱手的手勢。「我不知道這個手勢叫甚麼......是個祝福的手勢，就像在說『恭喜發財』。」
畫作還以多種色彩來呈現慶祝的節日氣氛。Joy 表示，希望透過年畫表達包容和多元：「我希望的是，不管看到的人來自哪個（亞洲）文化，都能在畫中看到他們熟悉的東西。」
去年的SBS農曆新年藝術裝置作者 Chris Yee 的家族在他出生前從斐濟移民到澳洲。
他笑言，每到農曆新年都會收到創作年畫的邀請，「在澳洲一到農曆新年，我就像是聖誕節時的 Michael Bublé 一樣。」
他表示非常喜愛 Joy 今年的作品：「（畫作）能引起他們的共鳴，尤其是對澳洲的亞裔社區和他們的經歷而言。」
「這（農曆新年）當然是我們共同擁有的經歷，但也有很多微妙的不同之處。我很喜歡你在作品中也反映了這一點。」
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