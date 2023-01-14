過年食滯點算好？中醫教你點樣打定底

SBS廣東話節目其他收聽方法 過年食滯點算好？中醫教你點樣打定底Play11:19SBS廣東話節目其他收聽方法 過年大家都總會大吃大喝，中醫教你食滯點調理。 Credit: SolStock/Getty Images下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.35MB)Published 15 January 2023 at 10:15amBy Timothy WuSource: SBS 下星期日便是農曆大年初一，相信不少人都會在過年大吃大喝，今天的【社區專訪】胡天衡請來註冊中醫師何欣，與大家分享過年時如何注意飲食，而一旦「食滯」了又有甚麼方法調理身體。Published 15 January 2023 at 10:15amBy Timothy WuSource: SBS更多內容中醫所說「腎虛」是否指腎有病？中醫如何醫治脫髮？【中醫剖析】熱氣成因與類別【炎炎夏日】刮沙針灸可醫中暑？中醫教你幾招旁身瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes羅特尼斯島為何被譽為澳洲最佳島嶼？SBS 中文新聞 （1月14日）生命力最強 植物仙人球廣州市民未必歡迎與香港通關？