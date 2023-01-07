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【炎炎夏日】刮沙針灸可醫中暑？中醫教你幾招旁身

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Emergency doctors are using acupuncture to treat pain, now here’s the evidence

有註冊中醫師指針灸也可醫中暑。 Source: Getty / Caiaimage/Getty Images

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Published 8 January 2023 at 10:15am
By Timothy Wu
Source: SBS

澳洲正值夏天，東南部的墨爾本、雪梨及南澳，天氣又乾又熱，一不小心便很容易中暑，原來在中醫角度都有很多方法去預防及醫治中暑，今天的星期日訪問環節，胡天衡請到註冊中醫師吳裕城（Victor Go）跟大家分享。

Published 8 January 2023 at 10:15am
By Timothy Wu
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