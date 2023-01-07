【炎炎夏日】刮沙針灸可醫中暑？中醫教你幾招旁身

SBS Cantonese其他收聽方法 【炎炎夏日】刮沙針灸可醫中暑？中醫教你幾招旁身Play09:49SBS Cantonese其他收聽方法 有註冊中醫師指針灸也可醫中暑。 Source: Getty / Caiaimage/Getty Images下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.98MB)Published 8 January 2023 at 10:15amBy Timothy WuSource: SBS 澳洲正值夏天，東南部的墨爾本、雪梨及南澳，天氣又乾又熱，一不小心便很容易中暑，原來在中醫角度都有很多方法去預防及醫治中暑，今天的星期日訪問環節，胡天衡請到註冊中醫師吳裕城（Victor Go）跟大家分享。Published 8 January 2023 at 10:15amBy Timothy WuSource: SBS更多內容【專家話你知】熱衰竭可以變成中暑巧用鹽能治療一些毛病【熱浪襲澳】教你四招預防寵物中暑！瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【中港快訊】香港周日起與中國內地免檢疫通關SBS 中文新聞 （12月27日）美國中期大選開鑼 市場表現審慎「澳洲傳媒業」如何提升本地民主精神？