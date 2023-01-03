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【專家話你知】熱衰竭可以變成中暑

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Place ice bags over as much of the body as you can against heatstroke.

應對熱衰竭和中暑，可以使用冰袋冷敷頭部、腋下及大腿根部。 Credit: Leonid Antsiferov/ Unsplash

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Published 3 January 2023 at 5:21pm, updated an hour ago at 5:54pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Prof Danforn Lim
Source: SBS

在今天的「專家話你知」節目裡，溫楚良邀請到西雪梨大學林奇恩教授 (Professor Danforn Lim)，講解酷暑時會較多出現的熱衰竭 (heat exhaustion) 和中暑 (heat stroke)。

Published 3 January 2023 at 5:21pm, updated an hour ago at 5:54pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Prof Danforn Lim
Source: SBS
熱衰竭是因為天氣酷熱或劇烈運動下，流失過多的水份和電解質，從而出現的血液迴圈機能衰竭。症狀包括血壓下降、脈搏呼吸加快、大量出汗、皮膚變涼、血漿和細胞間液量減少、暈眩、虛脫等症狀。這可能是中暑的前兆。

中暑又稱熱中暑，屬於熱傷害中最嚴重的類型。在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過 40.5℃。

林奇恩教授今天會提及一些有效避中暑，以及如何治理熱衰竭和中暑。

另外，林教授也解答大家的電話提問，包括有人問 60 多歲的長者需要進行心瓣膜 (heart valve) 置換手術。醫生給了兩大方案 —— 牛心瓣膜或金屬心瓣膜。林教授解釋兩者的利弊。

另外，有聽眾表示，6 周前洗澡時跌倒，躺在浴室地上兩天。目前手腳都出現麻痺，非常難受。看了醫生也解決不了問題，究竟林教授有何見解呢？
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