【專家話你知】熱衰竭可以變成中暑

熱衰竭是因為天氣酷熱或劇烈運動下，流失過多的水份和電解質，從而出現的血液迴圈機能衰竭。症狀包括血壓下降、脈搏呼吸加快、大量出汗、皮膚變涼、血漿和細胞間液量減少、暈眩、虛脫等症狀。這可能是中暑的前兆。
中暑又稱熱中暑，屬於熱傷害中最嚴重的類型。在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過 40.5℃。
林奇恩教授今天會提及一些有效避中暑，以及如何治理熱衰竭和中暑。
另外，林教授也解答大家的電話提問，包括有人問 60 多歲的長者需要進行心瓣膜 (heart valve) 置換手術。醫生給了兩大方案 —— 牛心瓣膜或金屬心瓣膜。林教授解釋兩者的利弊。
另外，有聽眾表示，6 周前洗澡時跌倒，躺在浴室地上兩天。目前手腳都出現麻痺，非常難受。看了醫生也解決不了問題，究竟林教授有何見解呢？
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。