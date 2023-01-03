【專家話你知】熱衰竭可以變成中暑

熱衰竭是因為天氣酷熱或劇烈運動下，流失過多的水份和電解質，從而出現的血液迴圈機能衰竭。症狀包括血壓下降、脈搏呼吸加快、大量出汗、皮膚變涼、血漿和細胞間液量減少、暈眩、虛脫等症狀。這可能是中暑的前兆。





中暑又稱熱中暑，屬於熱傷害中最嚴重的類型。在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過 40.5℃。





林奇恩教授今天會提及一些有效避中暑，以及如何治理熱衰竭和中暑。





另外，林教授也解答大家的電話提問，包括有人問 60 多歲的長者需要進行心瓣膜 (heart valve) 置換手術。醫生給了兩大方案 —— 牛心瓣膜或金屬心瓣膜。林教授解釋兩者的利弊。





另外，有聽眾表示，6 周前洗澡時跌倒，躺在浴室地上兩天。目前手腳都出現麻痺，非常難受。看了醫生也解決不了問題，究竟林教授有何見解呢？

