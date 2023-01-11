中醫所說「腎虛」是否指腎有病？

根據陳醫師解釋有時當老人家出現腰痠痛、膝軟無力，晚上夜尿多和白天一喝水便要小便，中醫將之辨證為腎虛。





陳醫師指出，腎虛是中醫以四診八綱為依據的診斷，而腎臟病是西醫以病理組織學為基礎而命名，盡管都有一個“腎”字，但中醫五臟六腑中的“腎” 與西醫解剖生理學的“腎”有極大的差異。





西醫理論認為：腎臟是排泄尿液的主要器官，幾乎所有的腎臟病變都會岀現尿液的改變，通過各種實驗室檢查會發現異常。中醫理論上的腎，意義很廣泛，其功能除了主管尿液排泄之外，還包括了生殖系統功能，骨骼系統功能，荷爾蒙及免疫系統的功能，甚至包括呼吸系統功能。





中醫認為，腎主水液，主納氣，主骨，主藏精，生髓充腦，中醫說的腎虛的意思，并不是指腎功能損傷，而是中醫意義上的腎功能失調，例如可以是夜尿，頻尿，尿失禁；或生育功能障礙，可見性功能減退，陽萎或不育或小產早產等；或腰痠背痛腳無力，見骨質疏松癥樣的癥狀；記憶力減退，腦力的退化，中醫也責之于腎。“腰為腎之府”， 故腰痛是腎虛的癥狀之一。





中醫通過辨證論治，給患者治以滋陰補腎，或補腎壯陽，強壯筋骨，或填精補髄，腎陰陽雙補等治法可以改善腰膝痠軟無力，預防骨質疏松，減少夜尿，改善性功能，幫助生育，甚至達到抗衰老的作用。





常用的補腎藥有：杜仲，巴戟，川續斷，牛膝，淫羊藿，補骨脂，金櫻子，肉叢蓉，吐絲子，鎖陽等，做補腎食療湯水時，可在以上挑選藥材配合肉類煮湯。



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