【農曆兔年】澳洲為何野兔氾濫又難以「清零」？





你知道嗎？澳洲大陸原本是沒有兔子的。牠從無到有、再到氾濫成災，以及人類的反擊措施和結果，整個過程堪稱生物科學的教科書典型範例。



野兔為何會氾濫？

兔子是在1788年跟隨第一艦隊，以食物的身份第一次踏足這片大陸。這些家兔被人們圈養，繁殖受到人類控制，因此即使到19世紀中葉，全國上下都有養兔場時，兔子也未在自然界失控。





然而，1857至1858年間，南澳Anlaby牧場負責人Alexander Buchanan為了狩獵而把大量家兔放養；1859年，英國移民Thomas Austin從歐洲引入一群野兔，在維州Winchelsea放養用作狩獵。





此外，他還是維州馴化學會（Acclimatisation Society of Victoria）的成員。這種學會在殖民時期非常流行，其宗旨是特意引入非本地物種，以促進異國他鄉的「生物多樣性」，同時也為殖民者帶來「家的感覺」。





結果，野兔輕易適應了澳洲的環境和氣候，毫無顧忌地開枝散葉，目前估計數目已達兩億隻。



野兔為何能「稱霸」？

野兔能在澳洲落地生根，三大原因缺一不可：氣候溫和、食物充足、缺少天敵。





與歐洲有著嚴寒冬天相比，澳洲絕大部份地區一年四季都適合野兔繁衍，牠們一年可生四胎，每胎可生五崽。而這裡山林眾多、植被豐富，經人類開墾後的牧場、草叢就更對兔子的口味。





作為兔子天敵的大型肉食動物，在澳洲的種類並不多。袋獅早於人類文明開始前已經滅絕；被稱為「塔斯曼尼亞虎」的袋狼也在歐洲人殖民之前已在澳洲大陸上廣泛消失；只剩下澳洲野犬（dingo）可稱得上是天敵。





但兔子體型細小隱蔽，行動迅速，難以捕捉，令野犬的主要捕食對象還是澳洲本土動物如袋鼠、袋鼬，起不到自然界天敵的作用。



澳洲野犬是野兔在這片大陸唯一的天敵。 Source: Twitter / Lauren Farmer

野兔為何有害？

兔子作為穴居的草食動物，數目過多一方面會擠佔本地同類型動物的食物和生存空間，另一方面如上文所言，增加了本地動物被天敵捕食的風險——這兩個因素都對本地物種造成了極大打擊，從而改變澳洲的生態環境。





另外，兔子啃食植被、樹苗，造成本地植物數量減少，進而加劇水土流失的狀況。





而在人類的角度而言，除了生態環境改變造成的間接影響，兔子蠶食牧場飼草、農作物，直接導致畜牧業和種植業蒙受損失。數據顯示，在2013-14年度，野兔對澳洲經濟造成了1.13億元的損失。





無論是出於自然保護還是人類利益，澳洲政府都不能再對野兔置之不理了。



野兔難以「清零」？

澳洲人在過去一百多年，花了很多時間和心機去對付野兔。





當局曾向社會募集解決野兔的良策，收到了1456份建議，並實施了其中一些比較合理的措施——毒殺、引進天敵雪貂、設置陷阱等。





這些方法均以失敗告終，「唯二」流傳至今仍在實施的措施是狩獵和搗毀兔子洞——但這也只能在人類活動的地區短期奏效。





政府一個較為有效的大規模措施是建築籬笆。昆州和西澳從19世紀末開始以籬笆保護未有野兔或已清除野兔的地區，這些籬笆至今仍在使用和改善。





值得一提的是，西澳有一條貫穿南北的鐵絲網「長城」，長1,833公里，是世界最長的籬笆。這條1950年完工的鐵絲網，阻擋野兔持續自東向西擴張，同時也成了一項壯舉及著名旅遊景點。



西澳Lake King附近一望無際的鐵絲網。 Credit: Wikipedia 政府另一個重要措施是以病毒進行生物防控，這也成為澳洲目前唯一有效大規模減少野兔數量的手段。在五十年代，科學家向野兔注射粘液瘤（myxoma）病毒，令粘液瘤病（Myxomatosis）在兔群中傳播。





由於該病毒對兔子致命，而且僅對兔子生效，終於成功令野兔數量暴減了逾九成。這也是人類歷史首次在整個大陸範圍對生物發起「病毒戰」。





不過，基於物競天擇的自然定律，總有少數野兔對粘液瘤病毒有免疫機制。科學家必須不斷改良、研發針對兔子的病毒，才能控制重新繁衍的數目。九十年代至今，另一種兔出血症病毒（RHDV）被廣泛使用和研究。





看到這裡，有些人可能不禁好奇一問：我們為甚麼不用吃的方法來解決野兔？





首先，雖然家兔引入澳洲是作食用用途，但氾濫的野兔是用作狩獵，肉質和口感完全比不上，何況這裡還有更好吃的牛肉羊肉。其次，澳洲地廣人稀，人類再怎麼吃，也趕不上野兔繁衍的速度。





而到了現在，野兔被下了這麼多病毒，雖然對人體無害，但你還敢吃嗎？







