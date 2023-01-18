香港放寬入境防疫措施後 首隻國際郵輪抵港

香港放寬入境防疫措施後 首隻國際郵輪抵港Play04:55Hong Kong Credit: Pxabay/MK817 CC0下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.51MB) 今天的【中港快訊】，張慕澄為大家報道，香港政府為了協助旅遊業復蘇，推出共約44億8千萬元的措施來支持業界。而自香港的入境防疫防控措施放寬後，昨天有第一艘國際郵輪抵港。另外，綽號「洗米華」的澳門商人及太陽城集團創辦人周焯華因創立及領導犯罪集團、不法經營賭博等罪成，被澳門法院合共判監18年。至於中國方面，第十四屆全國政協委員名單出爐，前香港特首董建華及林鄭月娥均不在名單上，究竟新名單上有那些人加入呢，請大家收聽。更多內容澳籍祈顯義將任香港法官 李家超：有助維持外界對司法制度「高度信心」【中港快訊】香港高鐵周日重開車票售罄【中港快訊】香港高鐵疫情後本周日重開瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （1月19日）美國上月零售業銷售跌幅超出預期澳航客機空中熄引擎發「緊急求救」乘客完全唔覺？SBS 新聞簡報（1月18日）