澳籍祈顯義將任香港法官 李家超：有助維持外界對司法制度「高度信心」

香港行政長官李家超星期五 (1 月 13 日) 接納司法人員推薦委員會推薦，任命祈顯義 (Patrick Keane) 為終審法院非常任法官。





在徵得立法會同意後，祈顯義將獲李家超根據《基本法》第 88 條正式任命。





現年 70 歲的祈顯義在布里斯本出生，在 1992 年至 2005 年擔任昆州律政廳長，2010 年起擔任澳洲聯邦法院首席法官，並在 2013 年獲委任為澳洲最高法院其中一名法官，直至 2022 年 10 月。





今次是自去年三月兩名英籍法官辭去香港終院非常任法官一職後，香港特區政府首次向外籍法官作出委任。





英國最高法院院長韋彥德 (Lord Robert Reed) 及副院長賀知義 (Lord Patrick Hodge) 在 2022 年 3 月宣布， 辭任香港終審法院非常任法官 ，認為《港區國安法》對公民自由的威脅令他們難以繼續擔任這份工作，又指自己不應該被看作認同一個背離政治自由、表達自由價值的政權。





澳洲律師協會 (Law Council of Australia) 主席墨菲 (Luke Murphy) 表示，祈顯義是一名傑出的法學家。





但墨菲卻並未對有關任命表示認可，僅表示律師協會「知悉」有關決定。



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他指出，律師協會過往亦曾對香港司法機關的獨立性及自主性受到破壞等發展表示擔憂，其中包括《港區國安法》的立法實施。





他在接受澳聯社訪問時說：「在香港終審法院任職的澳洲籍退休法官，有權自行決定接受任命。」





「接受任命成為非常任法官、延長任期或辭去職務，完全是他們自己的決定。」





「法官不應受到任何方面、出於任何原因的任何直接或間接不當干預、引誘、壓力或威脅。」





目前， 有另外三名前澳洲最高法院法官擔任香港終院非常任法官 ，包括紀立信 (Anthony Gleeson)、甘慕賢 (William Gummow) 及范禮全 (Robert French)。



All three Australian judges on Hong Kong’s court Robert French, Murray Gleeson and William Gummow, are former High Court judges. Credit: Fairfax Media (CC) 據香港電台報道，李家超形容，祈顯義地位崇高、聲譽卓著，深信他對終審法院將有很大的貢獻。





他表示，在祈顯義獲任命後，終院非常任法官名單將包括 11 位來自英國、澳洲及加拿大的傑出法官。





又指，這些具聲望的海外法官加入終院作為非常任法官，彰顯《基本法》保障香港特區司法機構依法行使獨立審判權，並有助維持外界對香港特區司法制度的高度信心，亦讓香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫。





終審法院首席法官張舉能歡迎特首接納委員會的推薦，認為祈顯義獲任命後，可提高處理終審法院工作的靈活性。





