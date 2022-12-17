美議員提案撤銷香港經貿辦：「已淪為政治喉舌」

據香港駐華盛頓經貿辦 網頁 ，其於1987年成立，旨在「擴大及深化香港與美國之間的經濟、貿易等聯繫」。其獲前美國總統克林頓根據《國際組織豁免法》於1997年6月30日簽署 行政命令 ，賦予和其他國際組織同等的外交特權。





魯比奧表示，這些特權是基於香港特區政府不受中國共產黨影響的假設，但目前情況已改變，而根據2019年的《香港人權與民主法案》，美國政府也不再承認香港是自治體，因此有必要重新考慮經貿辦的地位。





SBS中文記者翻查香港立法會 文件 顯示，香港駐雪梨經貿辦也獲澳洲政府授予一定特權及豁免權，以便「在不受干預的情況下履行職務」，包括處所、來往公文和公務檔案及文件不得侵犯，處所和代表人員免稅等。



自由亞洲電台 引述 在美港人組織「香港民主委員會」（HKDC）執行總監郭鳳儀指出，經貿辦的特權令其更有彈性進行「大外宣」工作，配合港府「說好香港故事」。





她舉例指，經貿辦今年與美國國立亞洲藝術博物館（NMAA）共同舉辦「香港製造電影節」，便被冠以「慶祝香港特區25周年」之名作政治宣傳，被當地港人投訴後，相關宣傳廣告才被移除。





在澳港人組織「澳港聯」發言人Jane Poon當時接受SBS中文訪問時，批評香港及中國政府試圖透過這些活動粉飾太平。香港前立法會議員許智峯也直言「是徹頭徹尾的政府宣傳」。



2014年10月，香港駐雪梨經貿辦所在的「香港樓」外牆成為「連儂牆」。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE 報道又引述郭鳳儀指，駐美國經貿辦已超出經貿職權範圍，進行政治活動。她憶述在2019年，一批香港民主人士及倡議者在華府，游說國會通過《香港人權與民主法案》，而同一時間，亦有不少香港政府官員赴美反游說。





而據港媒報道，雪梨經貿辦去年也曾去信九號台（9News），指其時事電視節目《60 Minutes》包含誤導資訊，偏頗和錯誤指控「港區國安法」對香港的影響。





有關香港駐外經貿辦的地位的討論，早於今年10月已展開。英國民間組織「香港監察」（Hong Kong Watch）當時發表報告，指經貿辦淪為中共喉舌，呼籲各國政府終止合作，甚至關閉經貿辦。





而美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）也在上月提交報告，建議國會從《國際組織豁免法》的受惠機構名單中剔除經貿辦，並改為認定經貿辦是中華人民共和國的官方代表之一。

