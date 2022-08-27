雪梨舉行「意味香港」慶回歸25周年 團體場外抗議粉飾太平

嘉年華在星期六（8 月 27 日）於雪梨 Moore Park 的 Hordern Pavilion 舉行，活動尚未開始已有長長的人龍等候入場。





主辦單位安排兩輛香港復古巴士來往嘉年華會場，讓訪客一嚐乘搭舊式雙層「熱狗巴」的滋味；更設有提供各款港式美食的攤檔，包括蛋撻、奶茶、菠蘿包、芒果西米露等街頭小食。





場內設有一條「無窮隧道」（Infinity Tunnel），展出多幢香港著名建築物在 1950 年代的相片，並配以近代的相片作比對。





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「意味香港」活動中的「無窮隧道」（Infinity Tunnel），展示香港 1950 年代的街景與近代的景象。 Source: SBS / Ranky Law 大會亦安排不同攤檔及藝術工作坊，包括傳統中國剪紙及繩結藝術。而除了有醒獅助興外，主舞台上亦設有功夫及太極表演、粵劇演出、中樂表演、傳統中式舞蹈表演及流行曲演唱等。



是次活動由香港澳洲商會新州分會（HKABA NSW Chapter）主辦，並由香港駐雪梨經濟貿易辦事處贊助。





經貿辦處長林美儀（Trista Lim）表示，是次活動結合太極、舞獅、粵劇、香港流行曲等演出，以及如今已很難在香港找到的特色街頭美食，為參加者提供了一個體驗香港獨特文化及美食的機會。



「意味香港」活動的小食攤檔排起長長的人龍。 Source: SBS / Ranky Law 「意味香港」籌委會主席 Peter Sin 在接受 SBS 中文廣東話節目訪問時表示，舉辦活動的主要目的是為慶祝香港主權移交 25 周年、「與眾同樂」，同時亦為宣傳香港的文化、街頭美食及旅遊景點。





他說：「主要的意念，就是讓身處雪梨的民眾，能在一天內體驗到香港。」





「我們安排了各種適合一家大細的活動，小朋友可以砌 LEGO 積木、跳飛機、擲骰子等，更提供免費春卷、棉花糖，是一個家庭同樂的場合。」



在會場外，在澳港人組織「澳港聯」聯同本地人權活躍份子舉行示威行動，批評香港政府及中國政府試圖透過活動，粉飾當局在過去三年對香港不同政見人士的「殘酷鎮壓」，以及他們對香港記者、異見人士、律師及社會工作者的不人道對待。





澳港聯發言人 Jane Poon 在接受 SBS 中文廣東話節目訪問時表示，香港特區政府近期在澳洲兩大主要城市大肆宣傳、「說好香港故事」、聲稱香港進入一個「安定、繁榮、充滿機遇的新時代」。



團體在「意味香港」活動舉辦場地門外集會，抗議香港及中國政府試圖透過活動「粉飾太平」。 Source: SBS / Ranky Law 她說：「我們認為，有必要反擊香港政府正在說的謊言。舉辦示威行動，是要讓每個澳洲人和在澳香港人知道，香港現況的真相。」





續指：「所謂的『意味香港』，看似是一場歌舞昇平的活動，包含中樂、跳舞、美食、玩樂等元素，但實際上今天香港的景象根本並非如此。」





「香港過去 25 年變成如此的情況，完全不值得慶祝。」



現場所見有大約二十多名示威人士聚集。他們手持印有「光復香港、時代革命」等字眼的旗幟及標語，並高舉在 2014 年「雨傘運動」中為人熟悉的黃色雨傘。





發起抗議行動的雪梨港人 Sophie Mak 在接受 SBS 中文廣東話節目訪問時表示，今次是自己首次發起同類型示威活動。





她直言：「起初得知有『意味香港』這個活動時感到很憤怒，質疑為何會舉辦如此具有政治宣傳成份的活動，因此就主動發起行動。」





Sophie Mak 指，對有多達三十多名義工到場參與示威，「感到相當感動」。同時，亦有本身到場參與「意味香港」活動的民眾，向示威者表達支持。





她說：「他們可能本來並不了解今次活動背後的目的，或不知道主辦單位誰屬，但都有人跟我們高呼口號、唱歌、舉起『五大訴求，缺一不可』手勢等。」





但她指，亦有在場民眾向他們高呼「回家吧」（go back home）或展示拇指向下的手勢。



示威者在「意味香港」活動會場外集會，批評主辦單位藉活動作政治宣傳。 Source: SBS / Ranky Law Jane Poon 說：「尤其是今次活動是由香港經貿辦贊助，即香港特區政府有份提供資金，代表他們是在利用一場看似沒有政治意味的活動，去宣傳他們具有政治成份的目的。」





「意味香港」籌委會主席 Peter Sin 在回應時重申，活動的目的是為宣傳香港的文化及美食，「是一個家庭同樂的日子」。





他說：「這是我們的重點。」





此前，香港政府透過經貿辦 於澳洲多個地點刊登廣告 ，宣傳香港主權移交 25 周年紀念；八月份期間將在雪梨及墨爾本合共 14 處展示廣告牌。





巨型廣告牌寫有「安定」、「繁榮」、「機遇」及「新時代」等英文字眼。有批評者認為，香港政府目前對香港人政治打壓，未審先囚、拘禁大批異見人士，嚴重違反人權，與廣告內容根本不符。



香港前立法會議員許智峯早前在接受 SBS 中文新聞訪問時亦直言，廣告牌「是徹頭徹尾的政府宣傳」。





不過，本地廣告監管機構 Ad Standards 在回覆 SBS 新聞 查詢時則表示，「雖然我們理解社區的一些人可能會覺得廣告牌令人反感，但此類廣告的內容不在我們的管轄範圍內。」





而廣告商 JCDecaux 亦表示：「在廣告發布之前，公司已根據戶外媒體行業的行業規範和指南，對廣告內容進行審查。」又強調，廣告牌「符合戶外廣告相關政策」。





