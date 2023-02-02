【你好，香港！】香港特首李家超親身上陣拍片宣傳香港

【你好，香港！】香港特首李家超親身上陣拍片宣傳香港Play05:27香港特首李家超。 Source: Flickr / Flickr Inmediahk CC BY NC 2.0下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.99MB) 香港政府近日致力向外宣傳「說好香港故事」，特首李家超更親身上陣拍攝「你好，香港！」宣傳片，他又宣佈會向全球各地旅客，免費派發合共50萬張機票，歡迎他們去香港旅遊。至於中國內地方面，中國疾控中心昨天公佈內地新冠疫情最新發展，顯示無論是檢測陽性比率、總體發燒門診求診人數、住院人數和在院死亡人數，都大幅下降，詳情請一齊收聽這節【中港快訊】。更多內容【中港快訊】香港建簡約公屋 選址惹爭議【中港快訊】香港三間大學 將增內地生限額【可以寄嘢喇】澳洲恢復接收香港平郵郵件瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（2月3日）SBS 中文新聞 （2月3日）低價醫療服務 在澳可如何獲得？【等！】報告指澳洲近四成人需等至少一日才可就醫