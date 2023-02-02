【你好，香港！】香港特首李家超親身上陣拍片宣傳香港

John Lee

香港特首李家超。 Source: Flickr / Flickr Inmediahk CC BY NC 2.0

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香港政府近日致力向外宣傳「說好香港故事」，特首李家超更親身上陣拍攝「你好，香港！」宣傳片，他又宣佈會向全球各地旅客，免費派發合共50萬張機票，歡迎他們去香港旅遊。至於中國內地方面，中國疾控中心昨天公佈內地新冠疫情最新發展，顯示無論是檢測陽性比率、總體發燒門診求診人數、住院人數和在院死亡人數，都大幅下降，詳情請一齊收聽這節【中港快訊】。

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