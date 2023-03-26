【粉紅南極光】現身塔州維州 料未來將更壯觀

最近在塔州出現的南極光，被認為是多年來最大及最壯觀，而於維州東南端海灘，也有居民拍到南極光。天體物理學家認為，將可以看到更壯觀的南極光。

上星期於英國北部也看到極光，圖為攝於2023年3月23日英國北部Whitby Harbour。

上星期於英國北部也看到極光，圖為攝於2023年3月23日英國北部Whitby Harbour。 (Photo by Mark Cosgrove/News Images/Sipa USA) Credit: News Images/Sipa USA

根據在塔州的追踪極光攝影師及業餘天文學愛好者，於上星期四（3月23日）深夜至星期五凌晨，於荷伯特以南，多名追踪極光攝影師，都拍得壯觀的南極光。

華裔攝影師Matthew Qin於社交網站Facebook表示，於前日星期五（3月24日）凌晨，於塔州荷伯特以南小鎮Tinderbox，並且說「KP值」，即極光的可見範圍覆蓋率，達到8。 當KP值達到4至5時，就較大機會可以見到南極光。
維州居民Sally Edwards也在社交網站Facebook帖文表示，開車到維州東南端海濱城鎮Kilcunda，拍得南極光。 
南極光與北極光都以的閃爍的綠色、藍色、紫色和紅色色調照亮夜空，而北極光以綠色為主，南極光就偏粉紅與橙色。

南極光呈粉紅色，被指更浪漫。極光是在位處高空80至100公里之間，當氮分子受到一個高能量電子撞擊所產生而成的。

據澳洲旅遊局的網頁表示，南極光全年都有機會看到，不過在5月至8月的冬季和9月春分期間尤其常見。

網頁並介紹，塔州的布尼島（Bruny Island）、衛星島（Satellite Island）、搖籃山的聖佳爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National Park）、巴特斯港（Bathurst Harbour）、中央高地（Central Highlands）都是適合欣賞南極光的地方。
澳洲旅遊局介紹，在塔州適合欣賞南極光的地方，包括布尼島。
澳洲旅遊局介紹，在塔州適合欣賞南極光的地方，包括布尼島。 Credit: Tourism Australia
極光成因是當太陽發生強烈的活動時會造成太陽風（Solar wind），由太陽上層大氣射出的超高速電漿流。

當大量的帶電粒子受到地球北極和南極的磁場導引直接進入大氣層，與高層大氣中的原子碰撞造成發光現象，就是北極光 （Northern Lights/Aurora）或南極光（ Aurora Australis）。

最近正逢太陽活躍期，在加拿大甚至美國，以至英國北部都見到北極光。

塔州大學天體物理學教授科爾（Andrew Cole）接受傳媒訪問時表示，近期極光的質量每十年左右才會出現一次。

他指出極光完全是隨機的，很難預測。

科爾指出，太陽有這種磁活動周期，平均需要 11 年才能重複。

他並預測，太陽活動要到 2025 年才會達到頂峰，他說塔州居民可能會期待在未來幾年，可以看到更壯觀的極光。
更多內容

新州大選工黨輕易取勝 可望以大多數姿態執政

台灣總統蔡英文下星期會過境美國外訪 出行前檢閱軍隊

【新州大選】工黨勢以大多數執政 柯民思誓帶來「新開始」

【逼得太緊】為什麼老闆在「某個時段」發送電郵之前要先三思？


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 26 March 2023 4:52pm
By Wyee Yeung
Source: SBS