【粉紅南極光】現身塔州維州 料未來將更壯觀

根據在塔州的追踪極光攝影師及業餘天文學愛好者，於上星期四（3月23日）深夜至星期五凌晨，於荷伯特以南，多名追踪極光攝影師，都拍得壯觀的南極光。





華裔攝影師Matthew Qin於社交網站Facebook表示，於前日星期五（3月24日）凌晨，於塔州荷伯特以南小鎮Tinderbox，並且說「KP值」，即極光的可見範圍覆蓋率，達到8。 當KP值達到4至5時，就較大機會可以見到南極光。



維州居民Sally Edwards也在社交網站Facebook帖文表示，開車到維州東南端海濱城鎮Kilcunda，拍得南極光。



南極光與北極光都以的閃爍的綠色、藍色、紫色和紅色色調照亮夜空，而北極光以綠色為主，南極光就偏粉紅與橙色。





南極光呈粉紅色，被指更浪漫。極光是在位處高空80至100公里之間，當氮分子受到一個高能量電子撞擊所產生而成的。





據澳洲旅遊局的網頁表示，南極光全年都有機會看到，不過在5月至8月的冬季和9月春分期間尤其常見。





網頁並介紹，塔州的布尼島（Bruny Island）、衛星島（Satellite Island）、搖籃山的聖佳爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National Park）、巴特斯港（Bathurst Harbour）、中央高地（Central Highlands）都是適合欣賞南極光的地方。



澳洲旅遊局介紹，在塔州適合欣賞南極光的地方，包括布尼島。 Credit: Tourism Australia 極光成因是當太陽發生強烈的活動時會造成太陽風（Solar wind），由太陽上層大氣射出的超高速電漿流。





當大量的帶電粒子受到地球北極和南極的磁場導引直接進入大氣層，與高層大氣中的原子碰撞造成發光現象，就是北極光 （Northern Lights/Aurora）或南極光（ Aurora Australis）。





最近正逢太陽活躍期，在加拿大甚至美國，以至英國北部都見到北極光。





塔州大學天體物理學教授科爾（Andrew Cole）接受傳媒訪問時表示，近期極光的質量每十年左右才會出現一次。





他指出極光完全是隨機的，很難預測。





科爾指出，太陽有這種磁活動周期，平均需要 11 年才能重複。





他並預測，太陽活動要到 2025 年才會達到頂峰，他說塔州居民可能會期待在未來幾年，可以看到更壯觀的極光。





