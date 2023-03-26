新州大選工黨輕易取勝 可望以大多數姿態執政

工黨在 Penrith、Parramatta、East Hills、Heathcote、Riverstone 及 South Coast 均勝出，讓他們得以以大多數姿態管治。





之前外界預計今次選舉會出現懸峙議會，不過，昨晚很多選舉分析師已表示，工黨已贏得了起碼 47 個席位，足以組建成為多數派政府。預料在剩餘還未有定奪的議席中，工黨可以再奪 2 至 3 席。



新州工黨黨領柯民思帶領工黨勝出新州選舉。 Source: AAP / DEAN LEWINS 點票於昨晚 10 時半停止，但明天早上會繼續。





自從第二次世界大戰以來，新州工黨只有兩次以反對黨身份贏得州選舉組成政府，當時的率領工黨贏得選舉的領袖分別是 1976 年的 Neville Wran 及 1995 年的 Bob Carr (卜卡)。





到目前為止，整個澳洲 6 個州份及 2 個領地當中，就只有塔州這個州份由兩黨聯盟管治，其餘在澳洲大陸的 5 個州和 2 個領地，全由工黨政府執政。這是這 15 年以來首次出現的情景。





新州工黨黨領兼下任州長柯民思表示，該黨執政後將全力以赴。





柯民思表示，新州選民投票選出一個會把市民大眾作為核心考慮的政府，在這方面，他們是不會讓大家失望的。





他在 Kogarah 的記者會上表示，工黨當務之急，是改善從事提供主要服務的員工的待遇。他們要解除新州的最高工資，要多投資在技能上面。





至於新州自由黨領袖兼州長佩洛德，於昨晚大約 9 時已致電柯民思恭賀他，並承認競選落敗。



新州州長佩洛德與太太 Helen。 Source: AAP / JAMES GOURLEY 他也表示不會再擔任新州自由黨黨領。





佩洛德向支持者表示，他們應該為新州自由黨政府所取得的成果自豪，因為他們執政後，新州變得更成功和更具信心。





佩洛德又認為今次的選舉拉票活動是公平的對壘，他接受選民的意願。





他說，這次選舉，大家出盡了渾身解數，它是一場真正的理念之戰，而所謂理想的政治，莫過於此。





若然佩洛德放棄黨領一職，前新州財政廳長基恩 (Matt Kean) 將成為熱門接任人選之一。



