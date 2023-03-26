新州大選工黨輕易取勝 可望以大多數姿態執政

新州昨天舉行選舉，新州工黨輕易獲勝，結束了過去 12 年的反對派生涯。

Labor leader and Premier elect Chris Minns with his wife Anna and sons Joe, Nick and George during the NSW Labor reception in Sydney, Saturday, March 25, 2023.

新工黨領袖柯民思和太太 Anna (左)。新州州長佩洛德和太太 Helen (右) 。 Source: AAP / DEAN LEWINS / JAMES GOURLEY

工黨在 Penrith、Parramatta、East Hills、Heathcote、Riverstone 及 South Coast 均勝出，讓他們得以以大多數姿態管治。

之前外界預計今次選舉會出現懸峙議會，不過，昨晚很多選舉分析師已表示，工黨已贏得了起碼 47 個席位，足以組建成為多數派政府。預料在剩餘還未有定奪的議席中，工黨可以再奪 2 至 3 席。
Labor leader and Premier elect Chris Minns during the NSW Labor reception in Sydney, Saturday, March 25, 2023.
新州工黨黨領柯民思帶領工黨勝出新州選舉。 Source: AAP / DEAN LEWINS
點票於昨晚 10 時半停止，但明天早上會繼續。

自從第二次世界大戰以來，新州工黨只有兩次以反對黨身份贏得州選舉組成政府，當時的率領工黨贏得選舉的領袖分別是 1976 年的 Neville Wran 及 1995 年的 Bob Carr (卜卡)。

到目前為止，整個澳洲 6 個州份及 2 個領地當中，就只有塔州這個州份由兩黨聯盟管治，其餘在澳洲大陸的 5 個州和 2 個領地，全由工黨政府執政。這是這 15 年以來首次出現的情景。

新州工黨黨領兼下任州長柯民思表示，該黨執政後將全力以赴。

柯民思表示，新州選民投票選出一個會把市民大眾作為核心考慮的政府，在這方面，他們是不會讓大家失望的。

他在 Kogarah 的記者會上表示，工黨當務之急，是改善從事提供主要服務的員工的待遇。他們要解除新州的最高工資，要多投資在技能上面。

至於新州自由黨領袖兼州長佩洛德，於昨晚大約 9 時已致電柯民思恭賀他，並承認競選落敗。
NSW Premier Dominic Perrottet speaking alongside his wife Helen Perrottet at a NSW Liberal Election Night Event
新州州長佩洛德與太太 Helen。 Source: AAP / JAMES GOURLEY
他也表示不會再擔任新州自由黨黨領。

佩洛德向支持者表示，他們應該為新州自由黨政府所取得的成果自豪，因為他們執政後，新州變得更成功和更具信心。

佩洛德又認為今次的選舉拉票活動是公平的對壘，他接受選民的意願。

他說，這次選舉，大家出盡了渾身解數，它是一場真正的理念之戰，而所謂理想的政治，莫過於此。

若然佩洛德放棄黨領一職，前新州財政廳長基恩 (Matt Kean) 將成為熱門接任人選之一。

 不過，他在 ABC 電視節目上表示，他需要時間考慮他的下一步行動。
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Published 26 March 2023 12:30pm
Updated 2h ago 12:33pm
By Aaron Wan
Source: SBS