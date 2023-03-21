新州選舉兩大陣營旗鼓相當 誰是較佳州長佩洛德領先

NSW Leader of the Opposition Chris Minns (L) & NSW Premier Dominic Perrottet

據民意調查顯示，新州兩黨聯盟在後一直追趕民意領先的工黨，目前雙方基本票旗鼓相當。 Source: AAP / MICK TSIKAS/BIANCA DE MARCHI

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本週六 (3 月 25 日) 是新州選舉日，自新州上任州長貝莉珍妮安下台後，反對黨工黨在民意方面節節領先，不過據最新的民意調查顯示，現在該兩大陣營的基本票差不多，反映出執政兩黨聯盟近期的氣勢稍有好轉。

據最新的 Resolve Political Monitor 為雪梨晨峰報所做的民意調查顯示，在各大政黨的基本票方面，兩黨聯盟得到 38% 的支持，比對上一次的民調多了 6 個百分點。

工黨同樣是 38%，沒有升跌，反之綠黨和獨立候選人的支持度稍為下降。
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反對黨領袖柯民思 (左) 和新州州長佩洛德 2023 年 3 月 8 日進行了一次辯論。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI
只針對兩大陣營所問的問題，即大家認為那個政黨會勝出時，39% 認為是工黨，只有 27% 認為是兩黨聯盟；有 34% 的人沒有意見。

至於誰是較佳州長人選方面，現任州長佩洛德以 40% 力壓反對黨黨魁柯民思 (Chris Minns)。

而今日才出爐的衛報民調 (Guardian Essential poll) 也同樣指佩洛德在誰是較佳州長方面領先，但比率是 36% 比 33%，有 32% 的受訪者表示還未決定。

和上述的民意調查一樣，比較多的受訪者認為工黨會勝出 (41%)；35% 認為兩黨聯盟會勝出。

雖然選民較了解政府的政策，但該民意調查發現，大部分選民的意願，不會受到主要政策的影響。

其中州長佩洛德的 "Kids Futre Fund" (父母及政府為兒童供款，讓他們年滿 18 歲時有錢可用) 也受到批評。該政策也對兩黨聯盟起不了太大作用。

詳情，請聽溫楚良和蔡苡雯的報導。
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