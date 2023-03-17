失業率跌料下月再加息 新州大選有候選人涉嫌違規

澳洲統計局新數據顯示，上個月2月份，失業率下降至3.5%。1月份失業率是3.7%。

澳洲統計局新數據顯示，上個月2月份，失業率下降至3.5%。1月份失業率是3.7%。 Source: AAP

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最新公布數據顯示，上個月2月份全澳失業率下降至3.5%，增加儲銀繼續調高利率壓力，以及新州選舉候選人Danny Lim被選舉委員會指涉嫌違規。

澳洲統計局公布最新嘅勞動數據，可以說是一則以喜，一則以憂。

統計局嘅數據顯示，全澳失業率於上個月2月份，下跌至3.5%，而1月份是3.7%。失業率下跌屬於好消息，但經濟分析就指出，對儲備銀行來說，會有加息壓力，加息就會令生活開支繼續飆升，會令人擔憂。

統計局昨日公布的數據顯示，上個月2月份，全澳就業人數增加了65,000人，當中全職職位增加74,900個，兼職職位就減少10,300個，統計局表示，就業率繼12月份及1月份連續下降兩個月後，在上個月增加，顯示大多數人在2月份返回或者開始工作，在東南部，新州、維州及首都領地尤其明顯。

有經濟分析認為，2 月份強勁的勞動力數據，將促使儲備銀行在4 月的議息例會，決定繼續加息25個基點，也即是四份一厘，將令官息由目前的三厘六（3.6%），增加到三厘八五（3.85%）。

儲銀行長洛菲利上星期曾經提及，下個月4月份議息會議，有可能決定暫停加息，但要視乎是否出現經濟疲軟的數據，包括2月份勞動市場疲弱。

儲銀如果加息，會令生活開支再飆升，的確令人擔憂。
新州選舉候選人Danny Lim之前參與在雪梨舉行的氣候危機全國行動日。（攝於2020年2月22日）
新州選舉候選人Danny Lim之前參與在雪梨舉行的氣候危機全國行動日。（攝於2020年2月22日） Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
提起擔憂，新州大選候選人
Danny Lim
目前就應該擔憂，因為他被新州選舉委員會指涉嫌違規。

現年79歲的Danny Lim曾經做過雪梨Strathfield市議員，今次是第4次在新州選舉競逐。

他經常前後掛住標語，俗稱三文治板，在街上行走，標語有時呼籲人要多些笑，也有涉及社會議題，例如「黑人的命也是命」Black Lives Matter。

Danny Lim 在今個星期一，就用三文治版方式，在雪梨市中心附近嘅Newtown區拉票，身上掛著請投他一票的字句，他對傳媒表示，他收到選舉委員會的電話，指他在「A字牌」的宣傳標語上，缺乏明顯列有由Danny Lim授權點字句以及他的地址，因此涉嫌選舉法第186條。

如果證實Danny Lim是違反選舉法，最高可以被判6個月監禁，或者罰款6000元。根據Danny Lim對傳媒表示，是有人在星期一拍下他一個人拉票的情況，向選舉委員會舉報。而他指出，宣傳標語並非是在「A字牌」上，而是他在衣服上，因為掛著的板是他部份衣服。 

Danny Lim表示，他沒有收取任何捐款競選，他今次沒有任何競選海報、單張或印刷品，因為他沒有錢去做，所以不認為要寫上有關「授權」的字句。

他又表示，今次競選已經支付500元登記費，如果一旦違反選舉法罪名成立，他付不起罰款，只好坐監。

再過多個幾星期， 3月25日星期六，就是新州大選，新州選民要記得投票，否則會被罰錢。

請聽梁焱剛與楊蕙而今集「時事報道」。
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