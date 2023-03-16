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新報告：逾四成澳洲成年人曾遭身體或性暴力

根據澳洲統計局數據，約 41% 的澳洲成年曾自己曾遭受身體或性暴力。

A crowd with some people holding up placards

據估計，有 800 萬澳洲人從 15 歲起就遭遇過暴力。 Source: AAP / DARREN PATEMAN/AAPIMAGE

要點：
  • 五分之一的澳洲女性報告曾遭受過性暴力和被跟踪騷擾；
  • 五分之二的澳洲男性報告說自己曾遭受身體暴力；
  • 專家說，基於性別的暴力是一場「全國危機」。
##文章內容與家庭暴力和性暴力有關。

根據澳洲統計局（ABS）最新發佈的個人安全調查報告，41% 的澳洲人（18歲及以上）表示自己從 15 歲起曾遭身體暴力或性暴力。

該調查結果顯示，大約 800 萬澳洲成年人報告曾遭受暴力，其中男性佔43%，女性佔39%。

逾五分之一（22%）的女性遭受過性暴力，其中四分之一的女性遭受過來自親密伴侶或家庭成員的暴力。
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針對女性的親密伴侶暴力比例從 2016 年的 2.3% 下降至 2021-22年的 1.5%，但專家對這種下降持謹慎態度。

蒙納殊性別和家庭暴力預防中心主任吉本（ Kate Fitz-Gibbon）指：「親密伴侶暴力的形式在不斷變化，我們目前的衡量方式不一定能捕捉到所有不同形式的虐待。」

「調查問卷設計的問題真的很重要，要隨著施暴者做法的變化而作出變化，以捕捉諸如更有所發展的虐待。」
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「我們還知道，所有形式的親密伴侶暴力都沒有被充分報告。該調查依賴於受害者自我報告的數據，所以這一點是需要注意的。」

根據這一報告，大約 42% 的男性自15 歲起遭受過身體暴力，6.1% 的男性曾遭受性暴力。

男性（30%）比女性（11%）更有可能遭受陌生人的暴力，而 35% 的女性曾被她們認識的人施加暴力。

六分之一的女性在童年時期曾目睹過父母間的暴力，其中約 14% 的人看到自己的母親遭受暴力。
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11%的男性目睹他們的父母0的暴力行為，但看到他們的母親（8.9%）遭受暴力的情況仍然比父親（3.7%）的更常見。

-吉本教授說，最新數據顯示基於性別的暴力是一場「全國危機」，需要增加資金和關注。

「我們看到聯邦政府在上周被問到關於對潛艇耗資超過 3000 多億澳元的重大問題。」

「用於解決針對女性的暴力問題上的資金達不到其中百分之一。」

「如果政府如他們所說的那樣承諾......那麼我們需要看到大幅增加（解決暴力問題）資金的承諾。」

如果你或你認識的人受到家庭暴力的影響，請聯繫 1800RESPECT，電話是 1800 737 732，或請瀏覽 1800RESPECT.org.au。在緊急情況下，請撥打 000。如果想聯繫由 No to Violence 營運的男性轉介服務
（The Men’s Referral Service）
，請致電1300 766 491。
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Published 16 March 2023 at 6:51pm
Source: AAP, SBS
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