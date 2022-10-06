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澳洲青年抑鬱症比率增 青春期少女升逾一倍

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新研究報告指，看電腦、手機等屏幕的時間，與出現抑鬱情緒有關。

新研究報告指，看電腦、手機等屏幕的時間，與出現抑鬱情緒有關。 Source: Pixabay / Pixabay (Creative Commons)

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Published 6 October 2022 at 1:28pm
Presented by Yeung Wai Yee, Ivan Leung
Source: SBS

一份新報告顯示，澳洲人患上抑鬱症比率上升，尤其是年輕女性，過去14年，青春期少女的抑鬱症發病率增加超過一倍。

Published 6 October 2022 at 1:28pm
Presented by Yeung Wai Yee, Ivan Leung
Source: SBS
研究報告名為 ：
扭轉抑鬱症的趨勢：從澳洲青年的願景開始」（Turning the tide on depression
: A vision that starts with Australia's youth）由心理研究機構黑狗研究所（Black Dog Institute）進行。

研究報告集中抑鬱症對生活及心理健康狀況的影響，研究對象包括4個群體：兒童、青少年、年青人及原住民年青人。研究涉及過去20年這些群體生活的變化，而這些變化，是否增加患抑鬱症的風險。研究所行政總監Sam Harvey教授警告說，過去10年，抑鬱症在青少年和年輕人中變得越來越普遍，爆發疫情以後，兒童抑鬱症有所增加，令人擔憂。

研究報告指出，就業和財務困境、網絡欺凌和社會孤立是潛在的危險信號領域，可能會令抑鬱情緒變得嚴重。對於兒童來說，在爆發疫情後，體力活動減少、睡眠不足和學業壓力增加等，可能導致疫情期間抑鬱症狀增加。青少年方面， 缺乏睡眠、孤獨和缺乏提供支援的社交網絡，被認為是可能對因素。

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之前提過，澳洲青春期少女，患抑鬱症比率，大幅增加超過1倍，研究員指出，數據顯示對著屏幕時間，即是看電腦、手機等電子設備的時間，和抑鬱症是相關的，尤其爆發疫情後，年青人返學、社交都轉到網上。

今集【大眾論壇】想問下大家，如果有不開心的情緒會如何舒緩，同時進行什麼活動，會令抑鬱情緒更嚴重呢？

梁焱剛與楊蕙而亦好高興請來臨床心理學家馬信誠Noris，講下情緒方面的問題。他提醒，家長對兒童、青少年以及年青人的支援，相當重要。

*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。
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