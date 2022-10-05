【SBS學英語】第21集 : 如何處理職場衝突 - 保持身心健康

重點 嘗試解決職場衝突時使用的短語

如何免費獲取有關於健康的資訊

播客可以幫到你。它將提高你的英語會話能力、理解能力、讓你與澳洲接軌。







本集內容適合中等和高等程度英語學習者。收聽之後，請嘗試完成頁面下方的小測驗以評量你的學習成果。並在Facebook上關注我們以獲取更多訊息！





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學習筆記

學習目標:

了解用於解決職場上衝突的短語



嘗試解決職場衝突時使用的短語

I’d like us to talk even though we might not solve everything at once. (即使無法一次過解決所有問題，我也希望我們能夠先談談)

I hear what’s important to you, but if you could look at it from my perspective. (我知道甚麼對你最重要，但如果你能站在我的角度來看可能想法會不一樣)

I’m sure there will be some things we can agree on. (我相信我們會在某些事情上達到共識)

Let’s take a break and talk again once we’ve cooled down a bit. (讓我們先冷靜，休息一下再談)

Help me understand where you’re coming from. (幫助我了解你的想法)

I understand your point, but I see things a little differently. (我理解你的意思，但我對事情的看法有點不一樣)

口語表達：





如果有人 steps on your turf, 他們就是參與你的事情，但不是你喜歡的方式！





如果兩個人 at each other's throats , 意思是他們很生氣，正在爭吵和打架。





如果事情 getting out of hand , 意思是事情變得難以控制，同時你正在經歷負面情緒。





cool down a bit 意思是讓自己冷靜下來。





詞彙/俚語：





SBS將於10 月 10 日心理健康日推出 Mind Your Health 活動。該網頁將以英語和多種語言為你提供健康方面的資訊。我們還將提供有關獲得心理健康支援的訊息。



播客原文

(注意：本文非逐字稿）





你好！歡迎來到《學英語（Learn English）》播客，本播客中，我們幫助澳洲人說英語、互相理解和聯繫。





我們承認 Cammerygal 人是我們土地的傳統擁有者，並向他們過去和現在的長老表示敬意。





我的名字是 Josipa，我和你一樣每天都在學習更多關於澳洲文化。





就像我們的聽眾 Angela，她發了一封電郵給我們，表示希望我們能夠製作一集有關於在工作中發生衝突時有用的短語。





好吧Angela，這一集是為你而設的；我們希望你喜歡，我們相信許多聽眾也會發現這個主題很有用吧。





職場的衝突十分常見，因為同事們有著不同的想法、興趣或信仰。





每人的工作方式不同，又或是在欠缺溝通情況下，我們往往會對事情產生不同的意見。





甚至你需要與踩入你地盤(steps on your turf)的同事一起工作。





如果有人steps on your turf，他們就是在你不喜歡的形式下介入你的工作。





我們知道，職場上的衝突很常見，但是這樣對公司不是太健康，更重要的是，它可能對員工的心理健康造成極大傷害。





那麼，若果在辦公室跟同事出現衝突的情況下我們應該怎樣做呢？





好吧，我們可以努力解決衝突，而不是being at each other's throats，這是互相爭吵的另一種說法。





當英語不是你的母語時，你可能不知道如何表達並處理工作中的衝突。你怎樣可以表達出來又不太直接呢？





你或許會擔憂自己表達得太客氣，對方聽不明你的訊息？繼續聽聽你可以使用下面的短語，這些短語可以幫助你解決衝突。





今天和我們在一起的是Allan和Claire。





Allan



儘管可能無法一次過解決所有問題，我都希望我們能夠談談。





Claire



我知道甚麼對你最重要，但如果你能站在我角度看看的話，可能有不一樣的想法。





Allan



好的，讓我們一起談談。我相信我們會在某些事情上達到共識。





我們剛剛聽到的所有短語都可以幫助我們解決衝突。





讓我們再聽一遍。首先，我們有Allan，



I want us to talk even though we might not solve everything at once

透過以上句子，你了解到出現了衝突，並準備努力解決問題，即使並非所有問題都可以解決。





然後，我們聽到Claire，





I hear what’s important to you, but if you could look at it from my perspective.

上述句子表示你承認對方的看法，並希望他也能明白自己的想法。





最後，我們聽到了Allan,



I’m sure there will be some things we can agree on.

這就像在說:「我已經準備好妥協。」





compromise是指妥協，在意見分歧下的協議或解決方案，其中雙方都失去一些東西。





這就像一個協議，雙方都沒有得到他們想要的東西，但至少他們達成某種協議，暫時停止了爭執。





若果辦公室的衝突 getting out of hand，這意味著它變得難以控制，你感到憤怒或悲傷。所以，如果你不高興，你可以這樣說，



Let’s take a break and talk again once we’ve cooled down a bit.

這樣說比起「我無法接受你的意見，這將永遠行不通」好得多。





稍稍冷靜下來，讓我們休息一下，然後再談。





cool down a bit 意思是冷靜一下，不再生氣。





有時在正面衝突中稍為停下來有助雙方對問題產生新的啟示，因為當大家都生氣，以至只想證明自己是對的時候，我們往往會忽略了解決問題的方法。





假設你同事在說一些沒有意義的事情。與其當面直接對他們說，讓衝突變得更糟，不妨試試這樣說，



Help me understand where you’re coming from.

這是一個不錯的短語，對嗎？





因為與其 getting defensive，這意思是與其必須以憤怒的方式通過攻擊對方，在爭論中捍衛自己的觀點，你可以使用這句短語來讓對方更清楚地解釋自己。





透過這句「Help me understand where you’re coming from」，你要求對方進一步解釋他的動機和邏輯。





好的，讓我們再看一個例子，



I understand your point, but I see things a little differently.

當你想以更溫和的方式表達你有不同的意見時，這句話很有幫助。





我理解你的意思，但我對事情的看法有點不同。





通過這樣說，我們承認他們的觀點，因為即使我們不同意他們的意見，他們的意見也被我們承認。





如果發現自己處於無法達成協議的處境，你可以說，「Ok, so let’s agree to disagree」。





今天，我邀請了我的同事 SBS 電台內容編輯 Peter Theodosiou 參與。





你好Peter，感謝你參與這個節目。





Peter



你好 Josipa，我是 Learn English 播客的忠實粉絲，很高興來到這裡。





Josipa



職場衝突對公司絕對不健康，但也許更重要的是，它對有關同事也可能非常不利，對吧？





Peter



是的……沒錯，辦公室出現衝突，特別是持久的，往往會給那個人創造一個有害的環境。有害的環境對你的健康、身體和幸福造成傷害。





Josipa



有毒！這是一個很強烈的用詞。一般用來形容毒藥。如果你這樣描述辦公室，它一定是非常有害的。但即使是不那麼極端的衝突也會有壓力嗎？





Peter



若果衝突在一段時間內仍未得到解決。許多研究證實，未解決的職場衝突會導致相當大的壓力、焦慮和抑鬱，最終可能導致更嚴重的心理健康問題。





Josipa



不幸的是，今時今日，無論我們是否與某人發生衝突，我們很多人都需要互相支持，以減少生活中的壓力。





Peter



是的，根據澳洲人權委員會的數據，大約 45% 的澳洲成年人在生命中的某個階段會患上精神疾病，而五分之一的成年人在任何一年都會患上精神疾病。這就是為甚麼我們 SBS 在 10 月 10 日推出 Mind your Health。我鼓勵大家瀏覽 Mind Your Health 網站，免費獲取有關健康的不同資訊。











非常感謝我們的教育顧問 Lynda Yates 教授、我們的嘉賓 Peter Theodosiou、May Ritz 以及為Allan和Claire配音的 Paul Nicholson 和 Sue McLachlan。



