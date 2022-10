【SBS學英語】第21集 : 如何處理職場衝突 - 保持身心健康

播客可以幫到你。它將提高你的英語會話能力、理解能力、讓你與澳洲接軌。







本集內容適合中等和高等程度英語學習者。收聽之後,請嘗試完成頁面下方的小測驗以評量你的學習成果。並在Facebook上關注我們以獲取更多訊息!





學習筆記

學習目標:

了解用於解決職場上衝突的短語



嘗試解決職場衝突時使用的短語

I’d like us to talk even though we might not solve everything at once. (即使無法一次過解決所有問題,我也希望我們能夠先談談)

I hear what’s important to you, but if you could look at it from my perspective. (我知道甚麼對你最重要,但如果你能站在我的角度來看可能想法會不一樣)

I’m sure there will be some things we can agree on. (我相信我們會在某些事情上達到共識)

Let’s take a break and talk again once we’ve cooled down a bit. (讓我們先冷靜,休息一下再談)

Help me understand where you’re coming from. (幫助我了解你的想法)