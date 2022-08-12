【SBS學英語】第17集：廢物回收 - 如何建立可持續生活

重點 進行家庭垃圾分類時的有用短語

談論其他家庭垃圾時使用的有用短語

可持續生活的5R原則

播客可以幫到你。它將提高你的英語會話能力、理解能力、讓你與澳洲接軌。





本集內容適合中等和高等程度英語學習者。收聽之後，請嘗試完成頁面下方的小測驗



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學習筆記

學習目標:

談談癈物回收





為垃圾桶分類時的有用短語



Can you please chuck the rubbish in the bin? (你能把垃圾掉進垃圾桶嗎？)

This pizza box can’t be recycled; it has pizza scraps in it. (這個披薩盒不能回收；它裡面有披薩碎在內)

Juice boxes aren’t recyclable. (果汁盒不可回收)

I’ll take out the bins for the garbo. (我把垃圾桶推出來，方面垃圾收集車進行收集)

I’ll sort through the rubbish for recyclables and general waste. (我會將垃圾中可回收物品和一般廢物分門別類)

談論其他家庭垃圾時的有用短語



I’d like to arrange a hard waste pickup please. (我想安排一次大型垃圾收集)



I need to get rid of some old furniture. (我需要丟掉一些舊家具)

The council doesn’t collect white goods. (市議員不會收集家電)



I’ll place the hard waste on the nature strip. (我會把大型垃圾放置在草地)



You can drop off your E-waste at a nearby recycling centre.(你可以在你附近的回收中心丟棄你的電子垃圾)



口語表達：





當某物或某人正在 wasting away 時，它們會變得更弱，更小且無用。



It’s hard to watch him waste away.





Garbo 是垃圾收集車的澳洲俚語。



The garbo is picking up the rubbish tomorrow morning.





Chuck it 是拋東西的意思。





Chuck out 是丟掉東西的意思





詞彙：





Sustainable living – 對地球的未來產生積極影響的生活方式。





Biodegradable products – 由木材或紙張等可快速分解並回歸自然的材料製成的產品。





Hard waste – 不能放入普通垃圾桶的大型物品，例如梳發和咖啡桌





White goods – 家用電器，如雪櫃和洗衣機





E-waste –電子垃圾的縮寫，指任何帶有插頭、電池或電線的物品，例如電腦、電話等。



Nature strip – 行人道和道路之間的草地





文化資訊：





在澳洲，地方議會在管理垃圾和回收利用方面發揮著重要作用，因為它們為每個家庭提供垃圾桶並組織垃圾收集。地方議會還會提供有關正確丟棄不同類型垃圾的訊息。





我們可以通過實踐 5R原則去實踐可持續生活。這些是減少、重用、回收、重新思考和修復。



Reduce意思是嘗試減少購買東西，從而減少浪費。

Reuse意思是避免購買新東西並將你擁有的東西用於其他目的。

Recycle意味著以新的方式使用舊東西或將廢物循環再用。

Rethink意思是問問自己你的選擇是否正確。

Repair意思是嘗試修理，而不是丟掉它們。



澳洲的兩款垃圾桶。紅蓋是一般垃圾桶，黃蓋是回收垃圾桶 Credit: Lighthousebay/Getty Images

播客原文

(注意：本文非逐字稿）





你好！歡迎來到《學英語（Learn English）》播客，本播客中，我們幫助澳洲人說英語、互相理解和聯繫。





我的名字是 Josipa，我也知道學習英語作為第二語言是怎樣一回事。今天我們會學習回收和減少浪費。





reduce意味著減少擁有的東西，而recycle意思是循環再用。





最近，我一直努力去過更可持續的生活。





Living a sustainable life意味著選擇一種減少浪費的生活方式，而且不會給地球帶來太多問題。





過上更可持續的生活的一種生活方式減少和循環再用家中的垃圾。





讓我們聽聽Maryanne和她的女兒Charlotte談論生日會後如何回收垃圾。





Maryanne:



Charlotte，你能把果汁盒放到回收箱裡嗎？





Charlotte:



媽媽，果汁盒、膠叉子和匙羹皆不能回收的。他們應與一般垃圾一同處理。我會把它們全丟進垃圾桶。





Maryanne:



好吧，聰明的孩子——在你完成垃圾分類後，你可以將垃圾桶拉出去，方便垃圾收集車收集。





我們到底為甚麼要談論垃圾？哦，是的，我們會推出有關於回收的一集播客。





順便說一句，當你想表示你對某事感到震驚或憤怒時，你可以在問題的開頭使用「Why on earth」。例如，「Why on earth are we still producing so much plastic?」





讓我們看看我們剛剛聽到的單詞和短語。





Maryanne 說，



Charlotte, please, can you put the juice boxes in the recycling bin?

在澳洲，垃圾桶是你扔垃圾的地方。在美國和其他英語國家，他們說garbage can或trash can。





chuck something意味著拋了它。但是chuck out意味著丟掉它。





Charlotte回答說，



Juice boxes aren’t recyclable, mum. They need to go with the general waste, along with these plastic forks and spoons. I’ll have to chuck them all into the rubbish bin.

果汁盒、膠叉和匙羹不能回收，意味著我們不能將它們循環再用，所以我們需要將它們與一般垃圾一起掉進垃圾桶。





General waste是不能回收的廢物。它通常被送往垃圾堆填區(landfills)。





Maryanne說，



Alright, smarty-pants – after you finish sorting the rubbish, you might as well take out the bins for the garbo.

當我們認為某人刻意顯得非常聰明時，我們稱某人為「smarty-pants」。我們說時可以付以微笑作為一種恭維，但間中會用作一種俏皮的侮辱。





Sorting the rubbish意味著將垃圾分為可回收和不可回收的。





然後Maryanne告訴Charlotte：



Take out the bins for the garbo.

Garbo 是垃圾收集車的縮寫。我們把垃圾桶推出來，讓垃圾收集車收集。





Living sustainably意思也可以是懂得正確將垃圾分類，了解甚麼樣的垃圾掉到哪個顏色的桶。地方議會制定有關廢物收集的規則。





在這次談話中，Maryanne有一些她不再需要的舊家具，她正與Allan通電話——Allan今天在Maryanne的地方議會工作。





Maryanne:



你好，我想安排一次大型垃圾收集，謝謝。





Allan:



我可以為你安排。我先告訴你我們不收取電子垃圾，但你可以將它們丟棄到你附近的回收中心。請問你有甚麼大型垃圾？





Maryanne:



我想丟掉一些被白蟻吃掉的舊家具。他們一直放在棚子裡。





Allan:



沒問題。我會在星期三早上安排收取。請確保屆時該大型垃圾放置在你的草地上。





好，現在我們談論的是大型垃圾，一般是指佔用空間多且不適合常規垃圾桶的東西，例如梳發和咖啡桌。





因此，如果你有不需要的大型物品並想丟掉它們，你可以打電話給你的議會並說，



I’d like to arrange a hard waste pickup please.

我想安排一次大型垃圾收集。





地方議會的Allan回答說，



I need to inform you that we don’t collect white goods. We don’t collect e-waste either, but you can drop it off at a nearby recycling centre.

Allan說，議會不會收集白色家電和電子垃圾。





白色家電是指雪櫃、洗衣機和洗碗機等電器。





電子垃圾是指舊手機、電腦和電視機等電子產品。





Allan還說，



We don’t collect e-waste either, but you can drop it off at a nearby recycling centre.

地方議會可能會介紹你送往電子垃圾和白色家電的回收中心。





drop off something意味著拿走並將它留在某處。在這種情況下，Allan說Maryanne可以把她的電子垃圾送往附近的回收中心。





她接著說，



I want to chuck out some old furniture that got eaten by termites. They’ve just been wasting away in the shed.

家具被白蟻(termites)吃掉了。白蟻是吃木的昆蟲，在澳洲的部分地區，它們可能是一個相當大的問題。





現在Maryanne的家具逐步被白蟻侵蝕。Wasting away意味著變得更弱或更腐爛，變得更像廢物。





如果某些東西沒有被使用，我們也可以使用這個短語。例如，I have been a bit lazy and that exercise equipment I bought has just been wasting away in my garage。





最後Allan說，





Sure. I’ll arrange a pickup on Wednesday morning.Please make sure that the hard waste is on your nature strip by then.

地方議會一般會在街道旁的草地收集大型垃圾。





Nature strip是行人道和道路之間的草地地帶。





我今天的嘉賓是來自 SBS Filipino 的 Cristina Lazo，她認為 5Rs原則 - 減少、再利用、回收、重新思考和修復可以幫助我們過上更可持續的生活。





你好 Cristina,





Cristina:



你好 Josipa，感謝你邀請我參加 SBS 學英語播客。





Josipa:



在我們開始談論 5R原則的真正含義前，我想問你一個非常實際的問題。你知道地方議會收集垃圾的次數或時間嗎？





Cristina:



這是個大謎團。我不知道，沒人知道。在不同的地方議會是不同的。市議會一般每年會有數次從草地收集大型垃圾。對我來說，最好的指標是當我看到有人將家具免費送給別人時，我家裡有幾件不錯的家具都是這種情況下取得的。





Josipa:



哦，我想我們都經歷過。那麼，請告訴我，5R原則究竟代表甚麼？





Cristina:



5R代表減少、再利用、回收、重新思考和修復。這是一套容易記住的原則—可以過上更可持續的生活。例如，如果你決定減少購買東西，就可以減少浪費，因為你不必丟掉舊東西。如果你把自己的袋帶到商店而不是買一個新的膠袋，你就是在重複使用一些東西。這已經做到五分之二了。





Josipa:



好的，所以我們只剩下回收、重新思考和修復了。剛才我們聽到很多關於回收的訊息，而且維修非常簡單。這意味著修復這些東西而不是丟掉它。但是你說的重新思考是甚麼意思？





Cristina:



在這種情況下，重新思考意思是問問自己，你在生活中所做的選擇是否對環境有利。例如，大家應該知道，玻璃、塑膠、紙張、紙板、輪胎、電子產品、電池、建築材料、食物和花園垃圾等廢物都是有價值的，可以再次利用。





Josipa:



謝謝你, Cristina.



