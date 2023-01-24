新州將允許民眾向警方索取伴侶暴力犯罪記錄

新州政府表示，如果在3月的州選舉中獲勝，將允許警方向個人披露其伴侶以前的家庭暴力案底。





州長佩洛德（Dominic Perrottet）昨日（1月23日）表示，有太多關於女性和男性被伴侶傷害或殺害的事件，而肇事者之前有家庭暴力或刑事犯罪的案底，但受害者們並不知情。





「我們都不希望看到所愛的人因家庭暴力而受到傷害，並希望他們能早點知道他們伴侶的過往。」





該計劃被稱為家庭暴力公開計劃（DVDS）。





新州反對黨領袖柯民思（Chris Minns）表示，他原則上支持這一想法，但如果工黨上台，他希望在承諾實施該計劃之前看到更多細節。





「我們確實需要做些事。在這類（家暴）事件中，一宗死亡都嫌多。我們確實需要考慮新的舉措和想法。」



反家暴團體：支持

新州反家庭暴力組織的行政總裁Delia Donovan表示，只要該計劃是在與受害者和支持服務機構協商後制定的，就能有所作為。





「還有一些細節需要解決，但我們對將與州長合作採取的一些措施感到非常樂觀。如果在協商中安全和正確地實施，它將具有重大意義。」





她說，希望確保全州150個服務機構都有代表，讓受害者和機構的客戶知道如何使用該計劃。「任何能夠拯救生命的舉措都是有效的。」





反家暴機構Full Stop Australia行政總裁Hayley Foster對該計劃表示歡迎。





「我們絕對感到興奮，新州政府的確需要得到鼓勵，因為它採取了真正的、具體的步驟和決定，以保障女性和受暴力影響的人的安全。」





她說，最重要是該計劃是可及的。「人們可以在網上或通過電話提出申請，而且是完全保密的。這並不像去警局要求提供這些資訊那麼艱難。」



其他地方如何運作？

該計劃是源於英國法例《Clare’s Law》。該法於2014年推出，提供有助於保護某人免於成為家庭暴力受害者的訊息。





Clare Wood是一名來自約克郡的36歲女性，她在2009年被她的前男友謀殺。她不知道與她交往的男子有犯罪記錄。





她報警並獲得了對其前男友的禁制令，但警方卻沒告知她該男子有暴力傾向。當時的數據保護法令施虐者可以對其犯罪記錄進行保密。





在澳洲，南澳於2018年首次開始試行家庭暴力公開計劃，超過1000多人查詢其現任或前任伴侶的犯罪記錄。但獲取訊息並非立等可取，可能需要兩周時間。





南澳Flinders大學的社會工作學教授Sarah Wendt表示，申請人需要同意不傳播或濫用提供給他們的資訊，然後相關資訊會在面談時以口頭方式提供。





而新州的計劃建議警方提供的細節將包括一個人的暴力定罪類型和任何此類定罪的日期。考慮到申請人的安全和健康，目前正在考慮傳達這些內容的方法，並聽取反家暴專家的意見。



昆州議會外的反家暴示威。 Source: AAP

是否有效？

新州政府從2016年中到2019年中實施了家庭暴力公開計劃試點項目。據報在試點的前兩年，有50人知道了他們的伴侶的暴力史。





法學副教授Jane Wangmann曾撰寫關於Oxley、Shoalhaven、Sutherland和St George地區試點項目的評估。





她表示，除了有可能將申請人與服務聯繫起來之外，另一個潛在的積極方面是，披露這些資訊可以確認申請人的經歷。





然而，她注意到評估報告中的一些問題。其中包括「無需披露」的回覆可能會給申請人帶來虛假的安全感，或者使他們對其伴侶行為的擔憂失去合法性。





她指，儘管該措施被視為「早期干預」，但幾乎一半的申請人已經與他們的現任/前任伴侶保持了一年或更長時間的關係，38%的人已經遭受了肢體暴力。





Wendt教授則表示，雖然沒有任何關於南澳計劃的正式評估研究，但聽說許多人認為它是成功的。「公開計劃的諮詢量超過預期，這就是州政府與Centacare繼續資助它的原因。需求是存在的。」





不過，昆州當局曾考慮引入類似計劃，但該州法律改革委員會2017年的一份報告提出反對，指缺乏證據表明計劃能有效地減少家暴、加強對處於危險中的人的保護和支持，或加強對犯罪者的監控。





如果你或你認識的人受到家庭和家庭暴力的影響，請撥打1800 737 732或瀏覽 1800RESPECT.org.au 。緊急情况請電000。

