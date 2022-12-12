【最新數據 】新州家庭暴力增 有地方增近半

新的犯罪數據顯示，新州偏遠地區的人比大雪梨地區的人更有可能成為家庭暴力的受害者。





根據罪案統計及研究部（NSW Bureau of Crime Statistics and Research；BOCSAR）周一發布的一份報告顯示，過去12 個月，偏遠地區的家庭暴力發生率比全新州平均水平高出30%。





在過去5年中，暴力發生率也有所上升。





自2018年以來，新州偏遠地區報告的家庭暴力事件增加19%，而全州的增幅為13%。





新州偏遠地區在2018年報告12,851宗與家庭暴力有關的襲擊事件，今年則報告15,234宗。





BOCSAR 行政總裁菲茨杰拉德（Jackie Fitzgerald）表示，新州西部地區的家庭暴力發生率最高。





她指，城鎮包括Moree、Walgett 和 Bourke的家庭暴力水平是新州平均水平的5倍多。





報告中指出，家庭暴力上升幅度最大的是Murray，上升48%，其中包括維州邊界附近的Riverina地區。





其次增幅最大的是Sutherland，達45%，再之後是Baulkham Hills，達40%。





警長Greg Moore在新州地偏遠地區擔任警官已有20年，包括在新州西部、南海岸和中北海岸。





他向澳洲廣播公司表示，全州向警方求助電話中，有約40%的背後原因都是家庭暴力，「橫跨社會的各個階層」。





他直言，知道家庭暴力發生率被低估，而且家庭暴力在社會上經常發生。





自2018年以來，警方對家庭暴力禁制令(AVO)的合規性檢查數量增加逾兩倍，在過去12個月內達到 144,253次。





2022年報告的家庭暴力禁制令違規事件有22,244宗，高於2018年的15,644宗。





菲茨杰拉德指，增加合規性檢查可能令更多違規行為被發現，她指警方肯定非常活躍，有時會令更多調查進行，但她指也不能否認在社區中看到更多有關罪行。



有關最新統計數據亦顯示，性侵犯、勒索的數量亦顯著增加。





在截至2022年9月的兩年裡，包括威脅在內的勒索事件從130宗增加到463宗，增加逾2倍。





這2年的增長令這些犯罪在過去五年中總體增長40.7%。





在截至2022年9月的同一個5年，性侵犯和家庭暴力均被視為暴力和主要犯罪，分別增加25.9%和13.1%。





Sutherland報告的性侵犯案件激增80%，其次是Hunter Valley，增50%、Southern Highlands增 46%和 Inner West Sydney增42% 。





在截至2022年9月的過去5年中，毒品進口犯罪亦增加23.9%。





但相反，闖入住宅偷竊和汽車盜竊等罪行，下降28%，低於疫情前的水平。





菲茨杰拉德指，在截至2022年9月的一年裡，警方記錄的住宅入屋盜竊案比五年前減少33%。他指，在新冠封城期間，許多犯罪都急劇減少。



