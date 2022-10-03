家庭暴力影響兒童一世 過來人：一直活在高度警剔中

麥克納馬（Kim McNamara）是經歷過家庭暴力的過來人，她不太記得她的童年，但她記得自己很多時候都無法在學校集中注意力。





她亦非常記得恐懼的感覺，回家後不知會做甚麼，而這些感覺一直伴隨著她。





回首過去，她看到她的認知和情感發展，怎樣受到童年的經歷的影響。





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麥克納馬拉表示，隨著年齡的增長，她意識到自己的學習和注意力而言，受到童年經歷的影響愈來愈大。她多年來嘗試做的所有諮詢和治療，已經令她了解到她一直活在高度警惕中，不斷猜測有潛在威脅。





紐卡素大學的臨床心理學家和副教授坎貝爾Linda Campbell ，她專門研究兒童認知發展。





她說，曾遭受家庭暴力的兒童經常處於反應過度的狀態。





坎貝爾表示，如果生活在一個要不斷尋找安全或不安全信號的環境中，為了保護自己，需要能夠迅速做出反應。而孩子就是這樣而變得過度反應或過度敏感。她舉例，在課堂上，可以看到有些孩子可能過度解讀來自同學或老師的反應，將一些模糊的社交反應解讀為敵對、可怕的情況，因此可能會做出不利良好社交的反應。



莫法特Roweena Moffatt 是非牟利機構慈善協會（Benevolent Society）婦女、兒童和家庭健康中心的經理。





她表示，曾經歷家庭暴力的兒童，會將經歷的責備和恥辱內化。





莫法特表示，當兒童生活在對家庭暴力的恐懼中時，他們會發展出適應不良的行為，以令自己可以在那混亂的環境中生存。但有關行為在其他環境，如學校時，就會被誤解，孩子就會被標籤，變得挑釁、頑皮，而真正的問題其實是家庭暴力和兒童實際遭受的創傷。





莫法特又警告，風險更大的兒童是更難以被發現。





她指出有些孩子真的很順從，很安靜，但通常過度服從也可能是一種生存策略，但因為不會在教室或校園裡造成混亂，所以大家不太關注。大家都關注那些有外在反應的孩子，但實際上看不到那些真正過度順從的孩子。





麥克納馬拉亦認為她是那些孩子之一，她指她經常很安靜，真的很努力地工作。因為對她來說，做錯了會有很大的影響。但也許有時太努力了。但仍然無法做對，就會感到不知所措。





麥克納馬拉現在是家庭暴力應對中心 SafeSteps Victoria 的協調員。





她相信，如果在她生命中的成年人和老師能認出她小時候無聲的呼救聲，也許她可能不會長時間受虐待。





她認為，如果當兒童出現暴力，可以先停下來與他們傾談發生什麼事，而不是立即責備他們，這是非常重要，因為自己可能是第一個孩子與談這個題目的人，而自己反應是有助於孩子去療傷。



