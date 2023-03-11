中國持續五十年被列入「不自由」國家 ，香港變成「局部自由」地區

美國非政府組織「自由之家」( Freedom House) 9日表《2023年全球自由度報告》（Freedom in the World 2023），中國持續50年被列入「不自由」國家。澳洲不論在政治和公民權利評分都相當高，屬自由國家。

HONG KONG PROTEST MELBOURNE

「自由之家」連逐五十年發表政治及公民權利的調查報告，今牛的調查結果顯示全球整體自由程度均下跌。 Source: AAP / Ellen Smith


「自由之家」自1941年開始，連續第50年發表《全球自由度報告》，對195個國家和15個地區的政治權利及公民自由進行評級。在最新的自由度排名中，有57國被認定為「不自由」。

中國在「政治權利」和「公民自由」排名接近榜尾，得分只有9分，與北韓、中非等其他15個國家被列為「最差中的最差」。

全球自由狀況連續 17 年惡化

報告指出，全球爭取民主的鬥爭在 2022 年是一個轉折點，在政治權利和公民自由方面 ，包括調查國家的自由度改善情況，總體上是下跌的，亦是連續 17 年以來惡化的最低水平，例如俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵，企圖破壞該國來之不易的民主進程就是一例。


俄羅斯和中國均屬「不自由」國家

俄羅斯在報告中被評為「不自由」國家，其威權政治體制的權力，集中在總統普京手中。憑藉安全部隊和司法機構的順從，再加上全面控制媒體，克里姆林宮已操縱選舉，壓制異議。俄羅斯軍隊於 2022 年 2 月入侵烏克蘭，政府更進一步限制權利和個人自由以壓制國內異議。


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自由之家指中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京，均透過鞏固個人權力再對國家實行全面管治。 Source: AP / Alexandr Demyanchuk
在中國的人權自由狀況方，報告形容中國的專制政權變本加厲，政府繼續加強全方位控制，包括國家官僚機構、媒體、網上言論、宗教活動、大學、企業和民間社會。中國國家主席習近平在 2022 年 10 月第三次出任黨領導人後，進一步鞏固個人權力，達到了中國幾十年來未見的程度。政治異議人士、獨立非政府組織和維權人士被打壓，習近平政權大程度破壞中國公民社會。


香港一國兩制嚴重受損

而習近平的全面管治方針亦影響到香港自由排名，報告凸 顯自港區國家法實施以來，對一國兩制的損害，新聞自由被蠶食，例如壹傳媒創辦人黎智英於 2020 年因涉嫌“勾結外國勢力”被捕；2022年眾新聞關閉，數月後，專做偵查報道的傳真社亦關閉。

「自由之家」亦特別關注到香港日益惡化的人權狀況，為了引起國際社會關注，「自由之家」在其網站新設《香港傳媒快報》（Hong Kong Bulletin） ，並設有英文和繁體中文版面。
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Published 11 March 2023 at 3:14pm, updated 35 minutes ago at 3:24pm
By Nina Loh
Source: SBS