【罷買西蘭花】為什麼澳洲人被要求抵制這個超市的最愛?

關鍵點 聯合工人工會指控 Vizzarri 農場的工人受到剝削。

它的西蘭花是 Coles 和 Woolworths 所售用的品牌，並以“Perfection Fresh”的名義出售。

已向聯邦法院提交未扣稅和未支付退休金的申索賠償。

澳洲消費者被要求不要從大型超市購買西蘭花，以傳達一個訊息，即蔬菜供應鏈中對工人的剝削需要停止。





聯合工人工會支持抵制，聲稱在據了解是澳洲最大的西蘭花種植者 Vizzarri Farms (VBA Farming) 受到剝削。





它的西蘭花是 Coles 和 Woolworths 所售用的品牌，並以“Perfection Fresh”的名義出售。





聯合工人工會農場行業主管阿姆斯特朗( Jannette Armstrong) 說: 「採摘和包裝 Perfection Fresh 西蘭花的人，尤其是在他們位於維州的一個農場裡，一直存在工資盜竊、剝削、虐待等一系列問題。」





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她又說: 「我們說的是承包商在週末時用信封向工人支付現金，有時沒有糧單，也沒有真正了解他們的工資是如何計算的。」





阿姆斯特朗又說，工會幾年來一直在向公司和超市提出這個問題，但仍有一些問題沒有得到解決。





今年 2 月，代表三名工人向聯邦法院提交的一份索賠聲明稱，他們受僱於第三方承包商，從未簽訂過書面合同，有時他們的工資是裝在信封裡的。





該申索賠償還聲稱所有收到的工資沒有預扣稅款，沒有支付退休金，而且他們沒有因為個人工作而獲得報酬，而是收到了所謂的“集體件計薪酬”。





阿姆斯特朗女士說，以這種方式支付工資是違法的。



Rattana（不願透露姓名）在澳洲的一個西蘭花農場工作。 Source: Supplied 聯合工人工會設立的一個競選網站分享了一些移民到澳洲的故事，他們說，儘管他們從事同樣的工作多年，但他們的入門級工資並沒有上漲，而且他們最初並不了解自己作為工人的權利。





一位來自柬埔寨的 57 歲婦女 Rattana（她不願使用自己的姓氏）在談到她作為一名前西蘭花採摘員工的經歷時說，她認為那些在商店購買該產品的人並不知道工人是如何工作及受到對待的。





她在工會拍攝的視頻影片中說: 「無論誰買了這種西蘭花，我不認為他們知道裡面發生了什麼!」





她於影片中又說: 「對於你付出的代價，我希望這是值得的。因為對我們來說，不值得留在那裡。」





Perfection Fresh Australia表示，該公司並非沒有意識到工人沒有書面合同、不支付退休金和稅款或使用集體計件薪酬等問題。





該公司的首席人事官 Dominic Welfare 告訴 SBS 新聞記者: 「我們公司都未有察覺到你提出的這些問題。」





他說: 「我們目前正在對 VBA Farming（包括直接僱員和僱傭勞工）進行審計，以進一步調查此事。」





其網站上日期為 2023 年 3 月 8 日的一份聲明承認，2022 年 11 月發現了“勞動管理不合規情況”，但指出這些問題已得到糾正。



聯合工人工會要求消費者抵制購買西蘭花以支持工人的權利。 Source: Getty / Luka 雖然澳洲的大部分水果和蔬菜都是由從海外來到澳洲的工人採摘的，但格里菲斯大學最近的研究發現，這些工人的價值被低估了。





格里菲斯社會文化研究中心的 Kaya Barry 博士說：「有證據表明，一些季節性移民工人遭受過剝削，並且由於語言障礙和孤立而難以尋求幫助。」





她說，許多工人都是簽證持有人，他們的“權利有限”，這些人需要得到足夠的支持。





Coles 和 Woolworths 超級巿場都告訴 SBS 新聞，他們正在調查與 VBA Farming 農場的西蘭花採摘工人有關的申索賠償。





Coles 的一位發言人表示，他們努力確保其供應商遵守與工人權利相關的法律。





他們說：「Coles 最近獲悉，聯合工人工會已代表幾名工人針對多個相關者發起行動，其中包括向 Coles 和其他零售商供應西蘭花的維多利亞農場。」





Woolworths 的一位發言人表示，該公司認真對待其負責任的採購義務，並對聽到這些指控感到擔憂。



