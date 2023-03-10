【壽司恐怖主義】三男女涉連鎖壽司店內「惡作劇」被捕

要點： 三名男女涉嫌「惡搞」迴轉壽司店被捕，行徑尤如散播「壽司恐怖主義」。

三人更將拍下的惡作劇過程上載至社交媒體，激起網上眾怒。

他們目前還尚未被起訴。

上月以來，在社交平台推特（Twitter）和抖音（TikTok）上出現多條在不同連鎖食肆拍攝的惡作劇短片，其中一些已上載了數周甚至數年。





而在日前，日本警方拘捕了三名年輕男女，他們涉嫌在迴轉壽司店進行不衛生的惡作劇。他們的出格行徑被指儼如散播「壽司恐怖主義」，此前已在網上惹來眾怒。







警方指，被捕的三人試圖妨礙連鎖餐廳「藏壽司」（Kura Sushi）的正常營業。而該餐廳在短片瘋傳後，即遭到大量顧客投訴。





該段短片顯示，他們其中一人在壽司碟經過時，直接用手將輸送帶上的壽司塞入口中，又直接從公用的豉油樽飲用豉油。





這次是同類型食肆惡作劇中，首次有人被捕。



其他噁心的的惡作劇林林總總，包括有人用剛舔過的手指觸摸輸送帶上的壽司、或者用口吮吸茶杯的邊緣，然後施施然放回杯架上。





當地警方於周四（3月9日）向法新社指，已拘捕三名來自愛知縣中部地區的男女。





警方發言人說，涉案的 21 歲男子吉野凌雅（Ryoga Yoshino）和一名未透露姓名的15歲女童於周三（3月8日）被捕。而短片中的第三人，一名 19 歲的男子也已於上月被捕，其身份同樣未獲公開。





近期連串食肆惡作劇，已在日本國內引起軒然大波。據悉，今次是首次在同類惡作劇作出逮捕行動。





警方發言人又指，三人嘩眾取寵的行徑令該壽司店須停業進行緊急清潔，使「正常業務營運變得困難」。





雖然目前日本警方仍未落案起訴任何人，但三人涉及的「強行妨害業務罪」（日文為：威力業務妨害罪）於日本屬嚴重罪行，一但罪成，可被判處三年監禁。





在日本擁有近 500 家分店的「藏壽司」，在一份聲明中指出，公司樂見警方的拘捕行動。





「藏壽司」指，「我們由衷期望，這次拘捕行動能夠讓社會意識到，這些惡作劇從根本上破壞了食肆與食客之間的互信，更是一種犯罪行為。我們希望日後不會再出現模仿犯案。」





「壽司郎」（Sushiro）是受同類事件影響的另一間壽司連鎖店之一。上月一名青年顧客自拍用口舔公用豉油樽，短片上載後令公司股價應聲暴跌。





有日本推特用戶當時就留言「這真令人作嘔」；另一位網民也指「我再也不敢去迴轉壽司店了」。





