雪梨火車全線停駛因技術故障 Uber為飆升車費退款

雪梨鐵路系統嚴重故障的原因已找到，而新州政府承諾提供一天免費乘車作為補償。

Commuters wait outside Central Station on March 8, 2023 in Sydney

乘客在雪梨中央火車站外大擠塞。 Credit: Roni Bintang/Getty Images

雪梨火車昨日（3月8日）下午繁忙時間
出現通訊系統嚴重故障
，整個鐵路網絡一度全面停駛，大量乘客滯留在車廂中或車站內。雖然鐵路服務稍後已重新運作，但列車誤點的情況一直延至晚上。

新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）今日就事件向公眾道歉，表示會擇日提供一日免費乘車，稍作補償。「這種挑戰偶有發生，最重要的是當其發生時立即修復。運輸部秘書長已向我保證不會再發生。」

不過由於政府已進入看守狀態，免費乘車日預計不會設在3月25日州選舉之前。
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雪梨鐵路系統嚴重故障 整個網絡全線停駛

新州運輸署解釋，昨日下午2點45分左右，火車網絡的電子廣播系統出現問題，出於安全考慮，決定把整個火車網絡關閉，並在一個小時內重新啟動。

雪梨鐵路行政總裁朗蘭（Matt Longland）表示，徹夜調查後發現，問題出自第三方技術外判商Frequentis的一個技術問題，與網絡攻擊或外國干預無關。

火車網絡本來有一個出事後可以啟用的後備系統，但其並無工作。當局正調查原因。

工黨的運輸事務發言人Jo Haylen批評政府的管理失職，綠黨則要求當局報銷市民改乘的士和共享汽車的費用。運輸廳長艾略特（David Elliott）則反駁，故障可以在任何政府任內發生。
此外，共享乘車服務Uber被發現在火車故障後價格飆升。從雪梨市中心到機場要價90元，從北雪梨到南區Sutherland去到280元。從市區到西南區Mount Annan平時只需40元，卻暴漲至500元。

Uber公司今日就此道歉，並表示會向乘客退款。「以往發生大面積交通問題時，運輸署會提醒我們，但這次我們沒收到火車全線停駛的警告。在我們意識到事件後已立即平抑漲價。」

「被收取額外費用的乘客，將會在未來48小時自動收到退款。」
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Published 9 March 2023 at 4:45pm
By Koma Cheng
Source: SBS