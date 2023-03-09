雪梨火車全線停駛因技術故障 Uber為飆升車費退款

新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）今日就事件向公眾道歉，表示會擇日提供一日免費乘車，稍作補償。「這種挑戰偶有發生，最重要的是當其發生時立即修復。運輸部秘書長已向我保證不會再發生。」





不過由於政府已進入看守狀態，免費乘車日預計不會設在3月25日州選舉之前。



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新州運輸署解釋，昨日下午2點45分左右，火車網絡的電子廣播系統出現問題，出於安全考慮，決定把整個火車網絡關閉，並在一個小時內重新啟動。





雪梨鐵路行政總裁朗蘭（Matt Longland）表示，徹夜調查後發現，問題出自第三方技術外判商Frequentis的一個技術問題，與網絡攻擊或外國干預無關。





火車網絡本來有一個出事後可以啟用的後備系統，但其並無工作。當局正調查原因。





工黨的運輸事務發言人Jo Haylen批評政府的管理失職，綠黨則要求當局報銷市民改乘的士和共享汽車的費用。運輸廳長艾略特（David Elliott）則反駁，故障可以在任何政府任內發生。



此外，共享乘車服務Uber被發現在火車故障後價格飆升。從雪梨市中心到機場要價90元，從北雪梨到南區Sutherland去到280元。從市區到西南區Mount Annan平時只需40元，卻暴漲至500元。





Uber公司今日就此道歉，並表示會向乘客退款。「以往發生大面積交通問題時，運輸署會提醒我們，但這次我們沒收到火車全線停駛的警告。在我們意識到事件後已立即平抑漲價。」



