雪梨鐵路系統嚴重故障 整個網絡全線停駛

交通管理中心表示，雪梨鐵路整個網絡均受今次事故影響，目前未知鐵路服務將何時恢復正常。





新州交通廳一名發言人指，系統在星期三下午約 2 時 45 分出現故障。有乘客在社交媒體表示，在車廂中或車站內滯留超過 30 分鐘。



交通管理中心的彼得森 (Derrick Peterson) 向澳洲廣播公司雪梨電台 (ABC Radio Sydney) 表示，工程人員正努力修復通訊系統的傳輸問題。





他表示，出現故障的是訊號及列車操作員用以與列車駕駛員交通的數碼鐵路無線電通訊系統。





「因此，這 (個系統) 需要被重新啟動或修復，整個網絡才能重新運作。」





他又指，若故障持續一段更長的時間，當局將安排後補巴士接載受影響乘客。





他說：「如果你目前仍未乘搭鐵路列車，而且有其他可行的乘車選擇，這可能是現階段最好的選擇。」





有乘客表示，要在炎熱的天氣下等待列車服務回復正常，「慶幸在離開公司前記得為水樽裝滿水」。





另外，亦有人表示，共享乘車服務 Uber 的車程收費出現飆升。



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