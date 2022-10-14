工會擬再發動工業行動 雪梨鐵路最快下周起免費！

工人決定採取的工業行動，會將鐵路車站的 Opal Card 讀卡器關閉，意味乘客屆時將無法支付車資。





不過，新州鐵路、電車及巴士工會（RTBU）目前尚未決定何時通知政府將會採取有關工業行動。根據規定，工會將需要就有關行動提早三天通知政府。





工會新州秘書長克拉森斯（Alex Claassens）表示，工會代表很大可能將在下周才知會政府，表明決定權在這些工會代表的手上。





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他說：「我們認為政府將挑戰有關決定...... 並將我們提告到聯邦法院。我們最快將在下周通知（政府）。」





新州財政廳長基恩（Matt Kean）指責克拉森斯利用公眾「玩弄政治」，強調應將乘客放在首位。





他說：「我們在過去數個月所見到的，是成千上萬學生無法前往學校、成千上萬家長無法上班、小企業經歷嚴重不便，全因這些不負責任的行為。」





工會上月亦發起類似工業行動，但新州政府其後就有關行動緊急入稟法院，最終工會決定取消採取工業行動的計劃。





工會其後重新提出關閉 Opal Card 讀卡器的計劃，並讓工會會員就此進行為期一星期的投票表決，最終有關議程以 97% 支持度獲得通過。





有關工業行動一旦確實進行，將令整個雪梨鐵路網絡系統免費，導致政府每月損失高達數百萬元的收入。





工會目前尚未透露工業行動將維持多久的時間。但根據上一次的計劃，工會有意無限期進行有關行動。





