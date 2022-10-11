澳洲史上首次 蘋果下周全國罷工

在零售業內，科技巨頭蘋果公司一向以優厚的薪酬及待遇招攬及挽留員工，但近日蘋果澳洲員工則因為薪酬及待遇、休假等問題未能與公司達成共識，投票決定罷工。





蘋果公司在上月取消了4000名員工對新員工企業協議的投票，並將協議的談判延至周四（10月13日）。多達 150 名員工決定在下周二（10月18日）罷工停工一小時，因為他們對談判缺乏進展感到沮喪，認為宣布罷工是獲得更好待遇的唯一途徑。





罷工將在全國各地的商店進行，但其中三間蘋果分店，包括布里斯本及紐卡素分店將最受影響，因為這些分店的零售及餐飲業工會（RAFFWU）會員比例最高。





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蘋果公司在8月提出的中為員工提供比同業高出 17% 的基本薪酬，而且提供週末加班費，以換取更大靈活性的排班安排。





零售及餐飲業工會全國秘書庫里南 (Josh Cullinan) 表示，工會成員正與蘋果公司抗爭，要求將兼職員工包括在內，指他們已經「受夠了」。





他表示已經耗費幾個小時解釋為何蘋果公司不應該每周改變排班。蘋果將員工稱作兼職員工，但根據它們的目的與做法，他們都是臨時工。





另外，工會稱新員工企業協議亦將導致員工實際減薪，並可能導致員工每周輪班工作 60 小時而得不到加班費。





蘋果公司對這有關指控提出異議，稱沒有員工每周工作 60 小時。蘋果進一步表示每兩周合共工作超過 76 小時的員工將獲得加班費。臨時安排的兼職員工也將獲得加班費。





工會代表庫里南表示，（兼職成員）他們必須 24/7 全天候候命，他們無法確定排班日期，根本無法安排托兒服務，他們只能等待更表。但他們卻得不到臨時工的最低薪酬。





蘋果表示，會為全職員工提供每周連續兩天的假期，但不是固定的日期。





兼職員工將被確保每星期19小時的工時，但其不能選擇在周末或指定休息日。





員工同時亦會實施 15 罷工行動項，包括拒絕處理電話運營商承包商和客戶的分期計劃； airpods的診斷測試、維修或技術支援；處理送貨；和安裝螢幕保護膜。





如果 Apple 在未經 RAFFWU 批准的情況下提前投票協議，成員將罷工24 小時以回應。





蘋果發言人表示，該公司「非常重視」員工，但拒絕就罷工行動發表評論。





蘋果表示：員工是我們的靈魂，致力於提供最好的體驗，包括非常豐厚的薪酬和福利、年度股票和全面的休假政策，所有這些都高於澳洲的行業標準。



