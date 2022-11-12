【周末無車搭】雪梨火車受罷工及路軌工程夾擊服務嚴重受阻

雪梨鐵路公司表示，雪梨鐵路所有線路將於 11 月 12 日至 13 日縮減班次，而本週末，來往Richmond和 Leppington 之間的 T5 Cumberland 線，將會暫停服務。





雪梨鐵路公司行政總裁朗蘭（Matt Longland）在一份聲明中說：「我們本週末計劃進行安全路軌維修工程，但由於鐵路、輕鐵和巴士聯合工會一早發起的罷工行動，令我們無法制定特別的時間表。」





朗蘭又說：「週六和周日，雪梨鐵路網絡的外圍部分，服務將延長至30分鐘一班車，而靠近市區的線路則將延長至15分鐘一班車。」





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當局向乘客表示，本週末等待火車的時間將會更長，而且將比平時更加擠迫。





工會已經公佈計劃在11月舉行的罷工時間表，並表示如果新州政府不合作，12 月可能會發動更大規模的罷工。





新州鐵路、電車及巴士工會（RTBU）秘書長克拉森斯（Alex Claassens）表示，計劃罷工是作為「對政府未能就新列車車隊的安全要求和薪酬糾紛進行談判的回應」。





工業行動包括，禁止清潔工人在48小時內使用洗地或吸塵機，又會在11月21及25日禁止員工駕駛行走T2 Inner West 和 Leppington 線、T3 Bankstown線、T5 Cumberland線、T7 Olympic Par線k 以及 T8 機場和南線的新列車。





新州政府與工會之間的談判經歷了幾番波折，相關的工業行動開始了幾個月仍未得到解決，工會發動罷工的原因是新城際車隊的安全要求，以及要求加薪予鐵路工人。

