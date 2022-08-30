【邊個要負責？】「雪梨火車」明日七成停駛 總裁：無事唔好出門

已持續一個月的新州火車工業行動明日會再對當地的火車服務構成嚴重影響。「雪梨火車」（Sydney Train）的行政總裁朗蘭 (Matt Longland)今早接受2GB電台訪問時指，70% 列車會因罷工而停運，等如「大多數線路的火車服務、將減少至大約 30 分鐘一班。」





他亦指，T5的Cumberland線和 T7的 Olympic Park線將不提供任何服務，並呼籲州內居民應盡量避免在明日使用火車服務。





「大眾應盡量留在家工作、或避免在明天乘火車出門，以便將火車上的空間留給真正需要的人。」 「雪梨火車」（Sydney Train）的行政總裁朗蘭

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政府之前一直堅持「在開始修改新城際車隊問題之前、工會必須簽定新鐵路工人僱佣協議」，這項要求一直被指是曠日持久談判的「癥結問題」。





而政府在周日已去信鐵路、電車及巴士工會，指當局已撤回有關要求、條件是鐵路工必須取消其工業行動。





但工會已拒絕按政府提出的提議，並指責有關做法只是「政治噱頭」。





工會的新州秘書克拉森斯（Alex Claassens） 今早發表的聲明則表示，不明白政府的提議有何作用。





「（有關提議）實際上並沒有為這次談判，增加任何新的籌碼、亦純粹只是政府用來製造另一個標題的工具。」 新州交通廳長艾略

他反指工會在周五亦已向政府發送一份經過小修改的新協議書卻一直未收到回复。





「工會正被迫進行另一輪冗長的談判，而不是獲得一份我們可以向會員帶來好消息的協議。」





但新州交通廳長艾略特昨日則強調，他正對工會的提案進行評估。並指，當局的提案並非政治噱頭。而是應鐵路工會要求而製定。



「當局已提供你們(工會)想要的安排。」 新州交通廳長艾略特

艾略特要求工會應馬上簽簽新的協議。











