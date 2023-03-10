巴士司機派糖 多名學生服後集體不適

14名學生在巴士上食用由司機分發的糖果，懷疑糖果中有未知物質，令學生們需緊急送院，警方正在查問巴士司機。





在周四上午10點10分，昆州的救護車救護員接到來自昆州遠北的Bluewater 公立學校的報告，指有多名學生出現輕微症狀。



昆州救護車服務中心發言人指，學生們出現嘔吐、腹瀉和有腸痛。





據指這些學生在校車上吃了糖果，導致他們生病，根據《每日郵報》報導，糖果是由巴士司機所分發。





其中6名學生在到達學校 10 分鐘後出現噁心、腹痛和頭暈等症狀，被送往Townsville University醫院，情況穩定，正就輕微症狀治接受治療。





昆州警察局發言人向傳媒表示，警方正在協助教育部門和昆州衛生部門調查導致學生生病的原因。





她說，較早前的資料顯示，學生們都坐在同一輛早上的巴士上，巴士目前正在檢查，巴士上共有 22 名 Blue Water 公立學生學生，這些學生年齡介乎7至12歲。



Townsville高級警官 Jonathan Searle 在校外向傳媒表示，正在調查校車，警方並將巴士作為案發現場調查，而巴士司機是「目前調查的一部分」。





Jonathan Searle指，據他了解，學生們在到達學校後 10 到 15 分鐘內，就開始出現症狀。





他指，學生們都在同一輛早班巴士上，他直言在他 18 年的職業生涯中，這是他第一次聽說這種類事件。





巴士上其他不需要進一步住院治療的學生，仍在學校接受觀察，醫護人員留在學校觀察其他學生。





根據《每日郵報》報導，家長在周四早上約11時30分收到短訊，指在7 號巴士上發生一宗事故，如果涉及到他們的孩子，家長會被聯繫。





短訊上寫「特此通知，數名學生被報告指，他們在今天早上上學前吃了巴士司機給他們的糖果後感到不適」。





Bluewater 公立學校在周四宣布，學校正在採取適當措施應對事件。



學校在其社交媒體Facebook上發文指「學校將學生和教職員的安全放在首位」，發文中又指「有關部門知道今天在 Bluewater 公立學校發生的事件，需要緊急服務的協助」。





「學校人員迅速採取行動以照顧學生，同時聯繫昆州救護車服務中心和家長。」





學校指，昆州警察局正在調查。由於隱私問題，有關部門無法提供任何進一步的消息，但為可能需要支援的任何人，提供指導或諮詢服務。





根據學校網站，Bluewater 州立學校有大約 430 名學生，就讀學前班至 6 年級。







