【食物中毒？】超市並列兩種食物惹投訴 網民：屋企要兩個雪櫃？

一位居住在首都領地的女士到當地一間超市購物時，看到超市冷藏櫃並列兩種食物，其中一種食物的包裝似乎是打開了，對食物衛生安全感擔憂的她把情況拍攝照片，並分享到社交媒體Facebook，卻遭到網民猛烈抨擊。





拍攝並上載照片的女士在社交媒體上表示，她對於在超市看到包裝打開的提子被陳列在冰鮮肉區的生肉及雞肉旁邊感擔憂。她發帖說，食物中毒認為，新鮮水果與肉類產品放在同一個冷藏櫃，存在食品安全風險。



女士到超市購物看到冷藏櫃並列兩種食物，對食物衛生感擔憂的她拍攝照片並分享到社交媒體。 Credit: 社交媒體 Facebook 照片可見，在Woolworths超市的冷藏櫃架上，一包折扣的青提子的包裝盒蓋似乎是打開了，盒中水果與旁邊的冰鮮肉非常接近。



照片可見，在超市的冷藏櫃架上，一包折扣的青提子的包裝盒蓋似乎是打開了，盒中水果與旁邊的冰鮮肉非常接近。 Credit: 社交媒體 Facebook。 帖文一出，引來不少網民強烈回響，不少人認為這樣陳列並沒有問題。





有人回覆說，「這絕對沒問題，因為包裝肉是密封的。」





有網民表示：「我估計她到超市要推兩架手推車，一架來放預先包裝好的肉，以防止其他食物受污染。」另一位網民說：「 那她家中要有兩個雪櫃。」



有網民表示：「我估計她到超市要推兩架手推車。」 Credit: 社交媒體 Facebook 更有網民回應說：「那你車尾要分區域放東西嗎？或者包裝肉放後座，其他食物放車尾『以防萬一』吧。」其他人認為，包裝肉是密封的，而且人們在食用水果蔬菜前應該清洗，不存在食品安全污染風險。



事件引起不少網民抨擊。 Credit: 社交媒體 Facebook 有人認為這位女士是「雞蛋裡挑骨頭」，投訴的事「微不足道」。另一位網民回應：「這樣會食物中毒？那真好笑！」





然而，亦有網民同意這個問題令人擔憂。另有網民表示：「如果這是食品安全檢查，這樣會『肥佬』（fail）。」



