【性價比逐樣睇】CHOICE 測試市面44款洗潔精 超市品牌贏通街

好的洗潔精可以令洗碗變得事半功倍，但市面上的品牌林林總總，到底哪款最好用呢？

best and worst dishwashing liquids.jpg

Credit: CHOICE

消費者權益組織 CHOICE 對 44 種不同的洗潔精進行
測試
，找出市面上最好和最差的產品，讓消費者參考下次購物時應該選擇哪些品牌。

CHOICE 的清潔用品專家Matthew Steen表示，他們用同樣骯髒的用過的碗碟來測試，包括沾有肉醬和蛋黃。「我們每種洗潔劑都擦洗幾下，然後查看碗碟的乾淨程度。我們還研究了其與清水相比的洗滌效果。」

結果顯示，Coles超市品牌的
Coles Ultra Advanced Power Soak Lime
以90分排第一，遠遠拋離75分排第二的
Fairy Kitchen Antibacterial


同時，Coles這款產品也是所有洗潔精中最便宜的，每100毫升只需42仙，僅為Fairy牌每100毫升1.33元的三份之一。
儘管Coles和Fairy的這款洗潔精性價比最高，但不代表這兩個品牌的所有洗潔精都好用。CHOICE 發現，同一牌子、相似名稱的產品可以有很大差異。

Matthew表示，消費者在選購產品時要留意三點。「永遠不要覺得一款產品好用，同一牌子的其他產品就有同樣效果。」

「不要假設貴價貨好過便宜貨，我們的測試顯示價格不是表現的衡量標準。」

「還有不要期望某種洗潔劑今年和明年會有同樣表現。我們每年都做一次測試就是因為生產商通常會更改配方，所以我們每年都要看一次哪款產品較好。」
此外，除了常見的「擳」洗潔精，現在市面上還有噴嘴型，比如奪得第二名的Fairy牌洗潔精。不過，最差的3款產品中兩款都是噴嘴型。「我們按照說明，（向碗碟）噴完後放幾分鐘再洗，但一些產品的效果不如其他。」

Fairy Kitchen Lemon以55分排倒數第三，Palmolive Antibacterial Lemon Fresh只有50分。而敬陪末座的
Morning Fresh Ultimate Power Clean Spray Citrus Fresh
竟然和清水一樣得45分。

比水更差的是，它要花11元購買一瓶，達到每100毫升2.2元。

如果你不去Coles超市或者對噴嘴不感興趣，CHOICE 建議可以採用以下這些達到70分的洗潔精：
  • Aldi Green Action Plant Based Formula Green Tea and Lime Fragrance
  • Aldi Tandil Ultra Antibacterial Lemon Fragrance
  • Earth Choice Green Tea and Lime
  • Earth Choice Undo This Mess Mint and Lime
  • Morning Fresh Advanced Fast Dry White Tea
  • Morning Fresh Antibacterial Lemon
  • Morning Fresh Lemon
  • Palmolive Complete Instant Degreaser Citrus Blast
  • Sunlight Natural Lemon
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Published 1 March 2023 at 12:26pm, updated 3 hours ago at 12:29pm
By Koma Cheng
Source: SBS