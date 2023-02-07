【性價比逐樣睇】CHOICE 測試市面46款清潔劑 部份產品差過水

無論你的清潔方式是怎樣，一絲不苟還是沒太大要求，每個家庭都需要有效的清潔產品。





澳洲消費者權益組織CHOICE近日對 46 種不同的多用途清潔劑進行測試，找出市面上最好和最差的多用途清潔劑，讓消費者參考下次購物時應該選擇哪些產品，以有效清潔家居。





品牌Bosistos、Citro Clean 和 Nifti 在測試中並列第一，有部份產品的清潔功效卻差過水。





CHOICE 的清潔專員 Ashley Iredale表示，今年的測試團隊推薦八種多用途清潔劑，它們在測試中表現理想，包括 Bosistos、Citro Clean 和 Nifti 的產品以 95分並列第一。



特別值得一提的是 Rhythm的清潔醋，每 100毫升售價 1.20 元，但測試中其效果與水相同。消費者可購買一瓶普通白醋，每 100毫升只需 7 分錢，比便宜 17 倍之多。 CHOICE 清潔專員 Ashley Iredale

然而，測試中還發現有四種清潔劑的性能與普通水相同，只得分 25。





Iredale 更表示：「特別值得一提的是 Rhythm 的清潔醋，每 100 毫升的售價 1.20 元，但在測試中其效果與普通水相同。消費者可以從 Coles 購買一瓶普通白醋，每 100 毫升只需 7 分錢，比這個清潔醋便宜 17 倍之多。」





CHOICE推薦愛乾淨的家庭選擇以下得分最高的八種產品，上次的測試中只有其中三款產品入圍，CHOICE 表示這說明了部份製造商真的努力改善產品質量。



Bosistos Multipurpose多用途清潔劑。 Credit: CHOICE 以下是在CHOICE的測試中得分最高的多用途清潔劑：





• Bosistos Multipurpose 多用途清潔劑（CHOICE 專家評級：95%）



• Citro Clean Super Concentrate Multi-Purpose Cleaner 超濃縮多用途清潔劑 (95%)



• Nifti All Purpose Cleaner 多用途清潔劑 (95%)



• Rhythm All Purpose Cleaner 多用途清潔劑 (90%)



• Dettol Healthy Clean Kitchen 滴露健康清潔廚房 (85%)



• Pine O Clean Brand New Day Multi-Purpose Cleaner 全新日多用途清潔劑 (85%)



• Windex Surface & Glass Multi-Purpose Cleaner – floral 表面和玻璃多用途清潔劑–花香 (80%)



• Windex Surface & Glass Multi-Purpose Cleaner – mountain fresh 表面和玻璃多用途清潔劑–山清香 (80%)



我們經常發現那些標榜『環保』的產品既昂貴又無效。 CHOICE 清潔專員 Ashley Iredale

市場上產品功效參差不齊，CHOICE發現有四種產品的功效甚至與清水清潔沒分別。





以下是在CHOICE的測試中表現最差的多用途清潔劑：





• Plain water 清水（CHOICE 專家評分：25%）



• Saba Organics Surface Sanitiser 表面消毒劑 (25%)



• Rhythm Cleaning Vinegar Kitchen Surface Spray 清潔醋廚房表面噴霧 (25%)



• Diggers Multi-Purpose Surface Cleaner 多用途表面清潔劑 (25%)



• Morning Fresh Surface Disinfectant 表面消毒劑 (25%)



Rhythm Cleaning Vinegar Kitchen Surface Spray清潔醋廚房表面噴霧。 Source: Supplied / CHOICE CHOICE 更特別點名一款清潔功效差，但售價過高的醋產品： Rhythm Cleaning Vinegar Kitchen Surface Cleaning Spray的清潔醋，每 100 毫升的售價 1.20 元，但在測試中其效果與普通水相同。相比之下，消費者可以從 Coles 購買一瓶普通白醋，每 100 毫升只需 7 分錢，比這個清潔醋便宜 17 倍之多。





CHOICE 的清潔專員 Ashley Iredale表示，「我們經常發現那些標榜『環保』的產品既昂貴又無效。」她建議如果消費者想找環保清潔劑， 可以選擇測試中得分最高的產品且更便宜的Bosistos Multipurpose多用途清潔劑。



我們一次又一次地發現價格不一定是性能指標，產品聲稱對地球友善，但其實與普通水清潔，或是大力擦更有效，而且幾乎不用花分亳。 CHOICE 清潔專員 Ashley Iredale

貴就是好嗎？





在測試中兩款最昂貴的產品的表現性價比不高。CHOICE 的清潔專員 Ashley Iredale表示，「我們一次又一次地發現價格不一定是性能指標，產品聲稱對地球友善，但其實與普通水清潔，或是大力擦更有效，而且幾乎不用花分亳。」





• Koala Eco Natural Multi-Purpose Kitchen Cleaner天然多用途廚房清潔劑



CHOICE 專家評分：45%



價格：10.95 元（每 100 毫升 2.19 元）





• Earth Choice Cove Surface 清潔劑



CHOICE 專家評分：45%



價格：10.00 元（每 100 毫升 2.11 元）





相比之下，CHOICE推薦的產品最便宜為每 100 毫升 0.76 元，價格幾乎低三倍。



Koala Eco Natural Multi-Purpose Kitchen Cleaner天然多用途廚房清潔劑最昂貴。 Source: Supplied / CHOICE 超市牌又好用嗎？





消費者常會發現超市產品會有驚喜，超市牌許多產品與大品牌對比，性價比更高。可是，超市的清潔劑產品表現一般，當中以Woolworths 的清潔劑得分尤其低，其兩款產品僅達分 30%。



Woolworths 的清潔劑得分尤其低。 Source: Supplied / CHOICE 超市清潔劑產品得分：





• Woolworths Macro Multipurpose Cleaner 多功能清潔劑：CHOICE 專家評級 30%



• Woolworths Strike Pro Multipurpose Spray Cleaner 多用途噴霧清潔劑：30%



• Aldi Power Force Pro Multi Purpose Cleaner 多用途清潔劑：40%



• Coles Green Choice Multi-Purpose Cleaner 多用途清潔劑：40%



• Aldi Green Action Multi Purpose Cleaner 多用途清潔劑：45%



• Coles Ultra Multi-Purpose Cleaner 超多用途清潔劑：45%





















