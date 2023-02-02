【請幫手食菠蘿~】50年一遇 澳洲百萬菠蘿同時收成

昆州經歷了一場寒冷潮濕的天氣後，數以百萬計的菠蘿，佔全年作物的 70%，正在同時成熟。





這是 50 年來第一次如此大規模的農作物自然成熟。





第四代菠蘿種植農民派克（Samuel Pike）表示，農民們都正在與時間賽跑。他向澳聯社表示：「菠蘿收成通常分散在 8 至 10 個月，但今次很大可能全部在兩周內自然成熟。」





對於這款熱帶水果將出現供過於求的情況，派克鼓勵澳洲人把握機會，充分利用過剩農作物，防止大量澳洲種植的農產品變壞浪費。





他說：「澳洲人將在市場上看到很多菠蘿，水果質量很好，而且會比之前更便宜。」



塞翁失馬，大家就把握機會多吃一些菠蘿吧！把菠蘿切碎，放入冰箱，可保存很久。 菠蘿種植農塞繆爾派克（Samuel Pike）

然而菠蘿過剩的情況只是短暫的。在此期間過後，菠蘿貨源會大幅下降，而且價格將會上升。





派克表示：「塞翁失馬，大家就把握機會多吃一些菠蘿吧！把菠蘿切碎，放入冰箱，可保存很久。」





大量菠蘿同時收成，令許多菠蘿種植農無法及時採摘作物，迫使農民於整片腐爛的水果田上重新耕種。





Growcom集團的行政總裁錢伯斯（Rachel Chambers）表示，農民將遭受重大損失。她表示，未能及時採摘的菠蘿將回歸泥土，「澳洲不會進出口菠蘿，所以澳洲消費者是我們唯一的機會。」





她鼓勵澳洲人「盡情地吃菠蘿吧」。

