【請幫手食菠蘿~】50年一遇 澳洲百萬菠蘿同時收成

這是 50 年來第一次如此大規模的農作物自然成熟。

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菠蘿將出現供過於求的情況。 Source: AAP / PAUL MILLER/AAPIMAGE

昆州經歷了一場寒冷潮濕的天氣後，數以百萬計的菠蘿，佔全年作物的 70%，正在同時成熟。

這是 50 年來第一次如此大規模的農作物自然成熟。

第四代菠蘿種植農民派克（Samuel Pike）表示，農民們都正在與時間賽跑。他向澳聯社表示：「菠蘿收成通常分散在 8 至 10 個月，但今次很大可能全部在兩周內自然成熟。」

對於這款熱帶水果將出現供過於求的情況，派克鼓勵澳洲人把握機會，充分利用過剩農作物，防止大量澳洲種植的農產品變壞浪費。

他說：「澳洲人將在市場上看到很多菠蘿，水果質量很好，而且會比之前更便宜。」
塞翁失馬，大家就把握機會多吃一些菠蘿吧！把菠蘿切碎，放入冰箱，可保存很久。
菠蘿種植農塞繆爾派克（Samuel Pike）
然而菠蘿過剩的情況只是短暫的。在此期間過後，菠蘿貨源會大幅下降，而且價格將會上升。

派克表示：「塞翁失馬，大家就把握機會多吃一些菠蘿吧！把菠蘿切碎，放入冰箱，可保存很久。」

大量菠蘿同時收成，令許多菠蘿種植農無法及時採摘作物，迫使農民於整片腐爛的水果田上重新耕種。

Growcom集團的行政總裁錢伯斯（Rachel Chambers）表示，農民將遭受重大損失。她表示，未能及時採摘的菠蘿將回歸泥土，「澳洲不會進出口菠蘿，所以澳洲消費者是我們唯一的機會。」

她鼓勵澳洲人「盡情地吃菠蘿吧」。
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Published 2 February 2023 at 11:06am, updated 2 February 2023 at 11:50am
By Peggy Tsoi
Source: SBS