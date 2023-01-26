【澳洲排第幾？】全球肥胖人口國家排行榜出爐

數據研究及統計網站Our World in Data 近日發佈了全球肥胖人口世界分佈圖，網站研究人員使用了來自全球195個國家及地區的數據，推算出全球各地人口肥胖率的巨大差異。





這些數據來自NCD 風險因素協作組織 (NCD-RisC)，組織是一個由世界各地的衛生科學家組成，為全球所有國家提供關於非傳染性疾病的主要風險因素和及時數據。對於今次研究，組織記錄了由1975 年至 2016 年間全球1.289 億人口的肥胖趨勢。





統計數據以體重指數 BMI為基準，來判別人口體重屬過輕、超重或肥胖。BMI的計算公式是透過一個人的身高來計算出理想的體重區間，以人的體重（千克）除以其身高（米）的平方決定。





理想健康的BMI指數應介於18.5至24.9之間，如果BMI值等於或大於 25會被視為超重。而如果BMI值小於18.5，則通常被認為體重過輕。



BMI指數

體重

<18.5

過輕

18.5~24.9

健康

24~27

過重

>27

肥胖



在澳洲，肥胖的成年人口由 1975 年 41.8%上升至 2016 年 64.5%

全球人口最肥國家的世界地圖顯示，全球上有 39% 的成年人體重超重或肥胖。





數據同時發現，在 1975 年至 2016 年間，全球沒有一個國家的肥胖率有所下降。2016 年全球 13% 的 18 歲或以上成年人被記錄為肥胖。而在澳洲，肥胖的成年人口更由 1975年41.8%上升至 2016 年 64.5%。



1975 - 2016年間澳洲肥胖成年人口。 Credit: National Obesity Strategy 2022–2032 / Department of Health and Aged Care

全球人口最肥的國家都位於太平洋地區，世界上最小的島國諾魯位居榜首。數據顯示，瑙魯共和國幾乎有 90% 人口超重。





帛琉位居第二，有85.1% 的人口超重或肥胖，其次是庫克群島有84.7%人口超重，馬紹爾群島有83.5% 和圖瓦盧有81.9%。





另一方面，越南則被評為最瘦的國家。在東南亞，只有 18.3% 的人口被認為超重或肥胖。





全球體重最重前十國家排名：



1. 瑙魯 – 88.5%

2. 帕勞 – 85.1%

3. 庫克群島 – 84.7%

4. 馬紹爾群島 – 83.5%

5. 圖瓦盧 – 81.9%

6. 紐埃 – 80%

7. 基里巴斯 – 78.7%

8. 湯加 – 78.5%

9. 薩摩亞 – 77.6%

10. 密克羅尼西亞 – 75.9%

15. 美國 – 67.9%

22. 新西蘭 – 65.6%

25. 澳洲 – 64.5%

28. 加拿大 – 64.1%

30. 英國 – 63.7%







全球體重最輕前十國家排名：



1. 越南 – 18.3%

2. 印度 – 19.7%

3. 孟加拉國 – 20%

4. 埃塞俄比亞 – 20.9%

5. 尼泊爾 – 21%

6. 帝汶 – 21.6%

7. 柬埔寨 – 21.7%

8. 厄立特里亞 – 22%

9. 尼日爾 – 22%

10. 布隆迪 – 22.2%







每 3 個成年人中就有 2 個屬肥胖，每 4 個兒童中有 1 個屬肥胖。

雖然澳洲在今次全球人口最肥國家排行榜上排行 25，根據澳洲衛生及護老部展開的 2022-2032 年國家減胖方案National Obesity Strategy，澳洲是世界上肥胖率最高的國家之一，2017-2019 年澳洲在經合組織國家中排名第五，三分之一人口約31% 的澳洲成年人屬肥胖。





大約 1400 萬澳洲人超重或肥胖，每 3 個成年人中就有 2 個屬肥胖，每 4 個兒童中有 1 個屬肥胖。



澳洲超重或肥胖人口的比例。 Source: Supplied / National Obesity Strategy / Department of Health and Aged Care

肥胖問題可能會在10 年內為澳洲造成約 877 億元經濟損失。

澳洲肥胖問題造成的經濟成本繼續上升，對人民、社區、社會、經濟以及自然資源和生態系統產生重大影響。如果澳洲還不採取行動，肥胖問題可能會在短短 10 年內為澳洲造成約 877 億元的經濟損失。而這個問題導致的成本，將令每個澳洲人每年都要額外繳納 678 元的稅款。



2018年澳洲肥胖症造成的經濟損失。 Credit: National Obesity Strategy 2022–2032 / Department of Health and Aged Care 國家減胖方案還指出，環境和生活方式使國民減少活動。日新的科技及機器，加上傳統城市設計，令人民多駕駛汽車代步，久坐不動的工作和休閒活動時間減少，屏幕時間卻增加。





不健康的食物和飲料垂手可得，快餐等食物有時可能比健康食物更便宜，而且在市場上被大力推廣，隨處可見。此類產品多數經過高度加工，加上包裝吸引，製造商大多使用便宜的成分，如鹽、糖和脂肪等，從中獲利甚高。



澳洲成年人的食物攝取量和活動水平。 Credit: National Obesity Strategy 2022–2032 / Department of Health and Aged Care

國家減胖方案 National Obesity Strategy 指，很少澳洲人符合國家健康指引上的運動或飲食生活習慣。

方案指出飲食環境亦影響人民對健康飲食的選擇，快餐店更加集中在貧困地區和學校周圍，而與大城市相比，在偏遠地區更難找到大型超市。





國家減胖方案 National Obesity Strategy 同時指出，很少澳洲人符合國家健康指引上的運動或飲食生活習慣。





在個人健康方面，肥胖會增加患上一些慢性疾病的風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、 糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症以及部分癌症，如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌及子宮內膜癌等。

