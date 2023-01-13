【健康美味】乳酪黑莓長條蛋糕

炎炎夏日，伴有水果的甜品特別受歡迎。趁著澳洲近期的，不妨試試這款由意大利裔藝人兼美食主持Silvia Colloca分享的乳酪黑莓長條蛋糕吧！
乳酪黑莓長條蛋糕製作步驟
材料：
雞蛋3隻，砂糖10湯匙（160克或半杯），希臘乳酪5湯匙（105克或100毫升），橄欖油5湯匙（100毫升），麵粉17湯匙（230克或1½杯），泡打粉1½湯匙（16克），檸檬1個，雲呢拿籽1茶匙，黑莓125克，杏仁片2至3湯匙
做法：
- 焗爐預熱攝氏180度，在 13cm x 28cm 的烤盤上塗上油並鋪上牛油紙。
- 混合雞蛋和砂糖，打至發白蓬鬆。加入希臘乳酪、橄欖油、 麵粉、 泡打粉攪拌至順滑，再加入檸檬皮碎屑和雲呢拿籽。
- 加入四份之三份量的黑莓後，倒入舖有牛油紙的烤盤。
- 頂部撒上杏仁片和剩餘的黑莓， 焗40至45分鐘至金黃色，冷卻後便可享用。
注：
- 蛋糕可以撒上糖粉及配一勺酸奶或雪糕來享用，風味更佳。
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