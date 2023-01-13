【健康美味】乳酪黑莓長條蛋糕

甜品不一定意味著不健康，這款乳酪黑莓長條蛋糕便以橄欖油和乳酪實現美味與健康並重。

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乳酪黑莓長條蛋糕。 Source: SBS

炎炎夏日，伴有水果的甜品特別受歡迎。趁著澳洲近期的
莓果類水果大減價
，不妨試試這款由意大利裔藝人兼美食主持Silvia Colloca分享的乳酪黑莓長條蛋糕吧！

乳酪黑莓長條蛋糕製作步驟

材料：

雞蛋3隻，砂糖10湯匙（160克或半杯），希臘乳酪5湯匙（105克或100毫升），橄欖油5湯匙（100毫升），麵粉17湯匙（230克或1½杯），泡打粉1½湯匙（16克），檸檬1個，雲呢拿籽1茶匙，黑莓125克，杏仁片2至3湯匙

做法：

  1. 焗爐預熱攝氏180度，在 13cm x 28cm 的烤盤上塗上油並鋪上牛油紙。
  2. 混合雞蛋和砂糖，打至發白蓬鬆。加入希臘乳酪、橄欖油、 麵粉、 泡打粉攪拌至順滑，再加入檸檬皮碎屑和雲呢拿籽。
  3. 加入四份之三份量的黑莓後，倒入舖有牛油紙的烤盤。
  4. 頂部撒上杏仁片和剩餘的黑莓， 焗40至45分鐘至金黃色，冷卻後便可享用。

注：

  1. 蛋糕可以撒上糖粉及配一勺酸奶或雪糕來享用，風味更佳。
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Published 13 January 2023 at 8:40pm
Source: SBS