【無懼通脹】一款鮮嫩多汁水果今夏逆市大減價

在官息和通脹攀升下，近期物價持續上漲，但本地藍莓卻逆市減價。

fruits and veggies

Credit: pexels

澳洲每年只有五份之一的家庭會購買藍莓，他們平均每年會買8次，每次開支約為4.6元。不過隨著藍莓逆市劈價，越來越成為更多家庭的選擇。

在主要超市商舖，近日的藍莓價格下跌到約1.9元一盒或5元三盒，非常實惠。

專門從事食品和農業方面業務的荷蘭合作銀行（Rabobank）副分析師Pia Piggott表示，其實這個夏天很多水果都在經歷「通縮」。

「在9月和12月季度，我們見到很好的藍莓和芒果大豐收，令水果價格下跌。但這仍是我見過最便宜的藍莓。」
Blueberries
藍莓還能製作甜品享用。 Credit: Unsplash (Joanna Kosinska)
莓果種植行業機構Berries Australia的行政總監Rachel Mackenzie表示，佔全澳藍莓七成產量的新州Coffs Harbour地區在2021年經歷了冰雹侵襲，之後農戶擴大了藍莓種植。

「我們有較冷的冬天，但沒結霜，因此迎來豐收。」

與此同時，去年底的潮濕天氣拖慢了採摘水果的進度，令藍莓、芒果和櫻桃的產出都集中在最近這段時間。同時，聖誕假期後的消費意欲減退、運輸成本降低等，都令價格鬆動。

澳洲的藍莓99%都供應國內，而產量在截至2021年的5年內翻了超過一倍。
相關內容

【洪災威脅未除】水果蔬菜價格又將再次飆升

【冰雹加暴雨】牛油果水蜜桃失收 聖誕預捱貴水果

【派對清新之選】水果沙律與水果茶

【美食速遞】蘋果雲呢拿慕思蛋榚

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 11 January 2023 at 4:23pm, updated an hour ago at 4:26pm
By Koma Cheng
Source: SBS