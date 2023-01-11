【無懼通脹】一款鮮嫩多汁水果今夏逆市大減價

澳洲每年只有五份之一的家庭會購買藍莓，他們平均每年會買8次，每次開支約為4.6元。不過隨著藍莓逆市劈價，越來越成為更多家庭的選擇。





在主要超市商舖，近日的藍莓價格下跌到約1.9元一盒或5元三盒，非常實惠。





專門從事食品和農業方面業務的荷蘭合作銀行（Rabobank）副分析師Pia Piggott表示，其實這個夏天很多水果都在經歷「通縮」。





「在9月和12月季度，我們見到很好的藍莓和芒果大豐收，令水果價格下跌。但這仍是我見過最便宜的藍莓。」



藍莓還能製作甜品享用。 Credit: Unsplash (Joanna Kosinska) 莓果種植行業機構Berries Australia的行政總監Rachel Mackenzie表示，佔全澳藍莓七成產量的新州Coffs Harbour地區在2021年經歷了冰雹侵襲，之後農戶擴大了藍莓種植。





「我們有較冷的冬天，但沒結霜，因此迎來豐收。」





與此同時，去年底的潮濕天氣拖慢了採摘水果的進度，令藍莓、芒果和櫻桃的產出都集中在最近這段時間。同時，聖誕假期後的消費意欲減退、運輸成本降低等，都令價格鬆動。





澳洲的藍莓99%都供應國內，而產量在截至2021年的5年內翻了超過一倍。

