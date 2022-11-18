【冰雹加暴雨】牛油果水蜜桃失收 聖誕預捱貴水果

暴風雨導致昆州南部的果實從樹上掉下，並被水破壞致裂開，商品分析師和雜貨店主警告，情況將影響聖誕節期間的夏季水果價格。於過去12個月，水果價格上升了14%。

Cabinet has shot down the idea of a special agricultural visa early.

有農夫表示，幾乎三分之一的有核水果都從樹上掉下，並被雨水破壞，不適合供應市場。 Source: AAP

Summerfruit Australia 首席執行官蘭福德 (Trevor Ranford) 表示，澳洲東部的大範圍降雨、暴風雨和洪水影響了包括桃子、水蜜桃、西梅和杏李桃在內的有核水果的生產。

據澳洲廣播公司報道， 有農夫表示，幾乎三分之一的有核水果都從樹上掉下，並被雨水破壞，不適合供應市場。

果園主人表示，如果有太多水份，水果會直接把水份吸收，不能出售。

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在Bunya Mountains 山腳下的Kumbia， 在水蜜桃和西梅採摘季節是經歷了數周的暴風雨，果園主人弗朗西斯表示有核水果在地上腐爛，現時非常擔心他們的牛油果收成。

弗朗西斯說：「 我們當時剛剛開花的牛油果樹被冰雹擊中，果實很小時就被冰雹擊落。」

拉尼娜現象繼續導致澳洲東部的降雨量創歷史新高，而水浸和供應短缺將導致水果價格上漲。

有經營水果和蔬菜雜貨店的老闆表示，一系列夏季水果的成本可能上漲30%， 指出目前昆州的天氣對很多供應商而言是非常差。

該老闆表示，牛油果會比以往價格貴一點，以往一個牛油果以1元一個出售，現在可能要花3至4元 才能買到大一點的牛油果。

Rabobank 商品分析師皮戈特（ Pia Piggot） 表示，去年水果價格上漲了 14%。

她說：「 我們預計通脹尚未達到頂峰。」

皮戈特表示， 農夫要求的高價格亦可以不足以支付其生產成本。

她說：「化肥成本一直在增加，而且隨著天氣潮濕，他們需要額外的化學品，成本因此增加。」

「 勞動力短缺也令農夫增加額外成本。」

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Published 18 November 2022 at 11:52am
Presented by Yuki Yuen
Source: SBS