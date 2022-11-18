【冰雹加暴雨】牛油果水蜜桃失收 聖誕預捱貴水果

Summerfruit Australia 首席執行官蘭福德 (Trevor Ranford) 表示，澳洲東部的大範圍降雨、暴風雨和洪水影響了包括桃子、水蜜桃、西梅和杏李桃在內的有核水果的生產。





據澳洲廣播公司報道， 有農夫表示，幾乎三分之一的有核水果都從樹上掉下，並被雨水破壞，不適合供應市場。





果園主人表示，如果有太多水份，水果會直接把水份吸收，不能出售。





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在Bunya Mountains 山腳下的Kumbia， 在水蜜桃和西梅採摘季節是經歷了數周的暴風雨，果園主人弗朗西斯表示有核水果在地上腐爛，現時非常擔心他們的牛油果收成。





弗朗西斯說：「 我們當時剛剛開花的牛油果樹被冰雹擊中，果實很小時就被冰雹擊落。」





拉尼娜現象繼續導致澳洲東部的降雨量創歷史新高，而水浸和供應短缺將導致水果價格上漲。





有經營水果和蔬菜雜貨店的老闆表示，一系列夏季水果的成本可能上漲30%， 指出目前昆州的天氣對很多供應商而言是非常差。





該老闆表示，牛油果會比以往價格貴一點，以往一個牛油果以1元一個出售，現在可能要花3至4元 才能買到大一點的牛油果。





Rabobank 商品分析師皮戈特（ Pia Piggot） 表示，去年水果價格上漲了 14%。





她說：「 我們預計通脹尚未達到頂峰。」





皮戈特表示， 農夫要求的高價格亦可以不足以支付其生產成本。





她說：「化肥成本一直在增加，而且隨著天氣潮濕，他們需要額外的化學品，成本因此增加。」





「 勞動力短缺也令農夫增加額外成本。」







