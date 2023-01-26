【健康快樂人】如何知道自己有否患有長新冠？

What you need to know about Long COVID that can occur after being exposed to the COVID -19

長新冠是甚麼？ Credit: Nick Evans

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大家經歷了差不多近三年的新冠疫情，由最初的嚴格隔離，到現在放寬了大部份的限制措施，與病毒共存。大家亦機會感染新冠，甚至未必感染過一次，有人感染後會出現長新冠症狀，究竟長新冠目前對大家的影響有多大？以及有沒有方法治療呢？胡天衡就請來新南威爾士病理專家李超浩教授，為大家解答這些問題，請收聽這集的【健康快樂人】。

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