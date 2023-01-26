【健康快樂人】如何知道自己有否患有長新冠？Play09:43長新冠是甚麼？ Credit: Nick Evans下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (8.89MB) 大家經歷了差不多近三年的新冠疫情，由最初的嚴格隔離，到現在放寬了大部份的限制措施，與病毒共存。大家亦機會感染新冠，甚至未必感染過一次，有人感染後會出現長新冠症狀，究竟長新冠目前對大家的影響有多大？以及有沒有方法治療呢？胡天衡就請來新南威爾士病理專家李超浩教授，為大家解答這些問題，請收聽這集的【健康快樂人】。更多內容中國放寬新冠防疫後確診急增 專家：對全球影響不太【健康快樂人】蛋白尿如何形成和檢測？為何男性似有較高發病率？(上集)【健康快樂人】哪種白蛋白尿最麻煩？有什麼預防和治療的方法？(下集)瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【健康快樂人】哪種白蛋白尿最麻煩？有什麼預防和治療的方法？(下集)【健康快樂人】蛋白尿如何形成和檢測？為何男性似有較高發病率？(上集)中國放寬新冠防疫後確診急增 專家：對全球影響不太澳洲抗生素等 360 多種藥物出現短缺