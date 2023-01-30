【自然災害有損精神健康】心理學家稱支援服務「唔等得」

要點： 心理學家行業協會希望在「黑色夏季」林火後採取的措施，能夠擴展到任何自然災害。

這些措施為有需要人士提供額外十次毋須家庭醫生轉介的受補貼療程。

澳洲醫學協會擔心，此舉會令護理服務「破碎」，要求政府為全科醫生提供更多支援。

本文內容涉及自殺。





有心理學家呼籲，遭受自然災害的澳洲人應能尋求心理健康支持，而毋須全科醫生的轉介。





雖然這個想法得到了至少一個西澳醫療機構的支持，但醫生行業協會表示，全科醫生是該體系的一個重要組成部份。



提議涉及甚麼內容？

澳洲心理學家協會（Australian Association of Psychologists Inc；AAPi）希望，最近經歷了自然災害的人毋須全科醫生轉介就能約見心理醫生。





此前，一份新報告發現，自 2019 年以來， 超過一半經歷了氣候變化引發的災難 的澳洲人，心理健康受到一定程度的影響。





氣候委員會的報告說，自 2019 年以來至少經歷過一次氣候導致的災害的人中，超過三份之一的人表示，在災害發生後，社區內可提供的心理健康支援太少。





心理學家協會的想法並非沒有先例。在 2019-20 年「黑色夏季」林火之後，除了現有的國民醫療保健計劃（Medicare）補貼心理治療之外，經歷過自然災害的人亦可獲得額外 10 次毋須全科醫生轉介的受補貼心理醫生診症。



AAPi executive director Tegan Carrison is calling on the government to allow those impacted by natural disasters to access psychologists without a GP referral and be able to access additional subsidised sessions. Source: Supplied 心理學家協會呼籲，同樣的措施應適用於澳洲任何的大規模災難。





心理學家協會執行董事卡里森（Tegan Carrison）說，氣候委員會的調查顯示，民眾明顯需要更多的心理健康支援。





她說，鑑於目前全國各地對全科醫生服務的需求，毋須轉介將消除在自然災害後獲得心理健康支援的一些障礙。





她說：「在自然災害發生後，病人就不必先約見全科醫生，亦毋須獲診斷有心理健康問題，就可以尋求心理諮詢服務。」



更多內容 家庭醫生萌去意者激增 澳洲基層醫療陷入危機

誰支持有關提議？

西澳金伯利（Kimberley）地區的 Boab 健康服務機構，對有關提議表示支持。





Boab 健康服務的營運執行經理洛維邦德（Kim Lovibond）希望，需要心理健康支持的人能夠很容易地得到這種服務。



Boab Health Services executive manager operations, Kim Lovibond, says while an increase in the demand for mental health services in the Kimberley following the floods is not yet obvious, she expects the trauma of the flooding may compound with people's existing unresolved traumas. 洛維邦德說，雖然她所屬的機構仍沒出現心理健康服務需求增加的情況，但她的員工正隨時待命。





她說：「（目前）情況仍處於較為早期的階段，我想每個人都在集中精力做好眼前的後勤保障工作。」





洛維邦德說，她預計在未來幾周和幾個月內洪水和流離失所的經歷可能會加重當地一些民眾的心理創傷。她希望，居民能夠很容易地獲得支持。



Flooding devastated the remote town of Fitzroy Crossing and surrounding communities. Source: AAP / WA Police 該地區是澳洲自殺率最高的地區之一。





她說，如果在需要的時候，該地區的人們能夠不需要全科醫生轉介的情況下獲得心理治療，那將是「極好的」。





洛維邦德說：「這將消除居民在獲得心理健康幫助方面的繁文縟節，而不必見多個人並重複多次講述他們的經歷。」





「這將減少他們的開支，也不必等待接受全科醫生診症。」





「約見全科醫生的等待時間可能相當長，然後等待分流，並在心理健康診所預約。」



醫生們不同意這個想法

澳洲醫學協會（Australian Medical Association；AMA）主席羅布森（Steve Robson）教授表示，該協會不支持心理學家協會關於在自然災害情況下免除全科醫生轉介要求的呼籲。





他說：「全科醫生在為病人提供和協調獲得心理健康服務方面發揮著關鍵作用，往往是我們醫療系統的第一個接診點。」



更多內容 政府補貼心理治療減半 被心理學家猛烈抨擊

羅布森博士說，這個想法對澳洲醫療保險福利計劃的安排來說只是「修補邊緣」，是不夠的。





他說：「我們需要一個更有力的措施來確保社區在自然災害發生後能夠獲得他們需要的護理。」





他指出，政府應該提供更多的支持，以確保全科醫生能夠跟上不斷增長的社區需求，包括在自然災害時期，並與其他心理健康專業人士合作。





他說：「這種良性協調的方法避免了護理的碎片化，並為患者提供了最好的治療效果。」





「最近（新州）利斯莫爾 （Lismore）的洪水提供了一個突出的教訓，那裡的關鍵衞生基礎設施被摧毀，醫療和其他健康服務機構甚至難以開門營業。」



政府如何回應？

作為在坎培拉舉行的「心理健康平等和機會論壇」的一部份，心理學家協會計劃在周一（1 月 30 日）向聯邦衞生部長畢勒（Mark Butler）提出有關提議。





衞生部一名發言人表示，在「黑色夏季」林火後，毋須轉介的受補貼心理健康療程的使用率「極低，只幫助了少數的人」。





發言人指：「鑑於自然災害的頻率和嚴重程度不斷增加，政府將確保為受災害影響的社區提供的任何額的心理健康支援，具有最廣泛的覆蓋面，並提供給那些最需要的人。」





若要尋求心理健康支援，可致電 1300 22 4636 聯絡 Beyond Blue，或瀏覽 beyondblue.org.au 。 Embrace Multicultural Mental Health 為來自不同文化及語言背景的人士提供精神健康支援服務。





