澳洲人一年飲品糖含量驚人 醫學會促徵糖稅

澳洲醫學會 (AMA) 表示，澳洲應該跟隨全球趨勢，對含糖飲料徵稅，否則就繼續是「異類」。





醫生遊說團體再次呼籲徵收糖稅，一份新發布的報告顯示，自2021 年6月以來，全球又有40個司法管轄區開始徵收糖稅，使總數達到 85個。





醫學會副主席麥克馬倫（ Danielle McMullen）周五（1月20日）表示，澳洲人每年喝的含糖飲料，足夠填滿960個奧林匹克標準游泳池，政府應該「幫助」人們戒掉糖癮，改喝水。





麥克馬倫指，聯邦政府可以對製造商添加到飲料中的每100克糖徵收 40分的稅。她指「這令一罐普通碳酸飲料的價格只增加16分，但卻會得到很好的健康結果」。





醫學會估計，徵稅將在25年內，令2型糖尿病病例減少16,000宗，中風病例減少1,100宗，心髒病病例減少4,400宗。





麥克馬倫指，稅收還可產生高達8.14億元的年收入，可用於預防性的健康措施。



「難怪全球有85個政府選擇以這種方式對含糖飲料和其他產品徵稅，因為有證據表明，方法可以有效減少這些產品的消耗，並增加收入，澳洲為什麼不這樣做呢？





「令人費解的是，為什麼澳洲不願意利用這種雙贏的局面，特別是在醫療成本受到關注的時候。你會認為政府會抓住一切機會，減輕慢性病對健康的負擔系統，並同時提升系統的底線。」





根據該協會的「為什麼要對含糖飲料徵稅？」報告，含糖飲料會腐蝕牙齒和蛀。報告強調，十分之四的澳洲兒童乳齒有蛀牙。





當口腔細菌分解糖分時，產生的酸會侵蝕牙釉質琺瑯質和象牙質，導致蛀牙。

