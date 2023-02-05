【新州大選】佩洛德承諾派250元電費資助 鼓勵貨比三家

要點
- 這一次過250元電費補貼可於7月開始申請。
- 預計有大約200萬能源用戶會申請，政府耗資約5億元
- 新州在野工黨指措施顯示，政府的發電站私有化計劃的失敗。
新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）今日（2月5日）表示，新州兩黨聯盟如果連任，將削減250元能源費用。
根據新州能源費用節省計劃（NSW Energy Bill Saver），澳洲家庭通過簡單比較目前使用的能源公司計劃，就可以獲得 250 元的能源費用減免。
同時，他們還可以通過轉換能源公司計劃，獲得更便宜的計劃，來進一步節省高達 400元。
這被認為是新州兩黨聯盟政府，在下個月州大選前，一項重大承諾。
據「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報道，家庭或個人只需使用新州服務Service NSW網站，檢查使用的能源公司計劃，是否具競爭力，就可以獲得政府一次過250元補貼，可以用於支付能源賬單。
在新州服務Service NSW網站，家庭及小企業可以免費比較電力和天然氣服務。
新州能源費用節省計劃（NSW Energy Bill Saver）將於7月1日開始，至12月31日結束，政府預計撥款大約5億元，共200萬能源用戶受惠。
新州政府表示，從現在至計劃展開，即7月1日前，轉換能源供應商的家庭，只要在7月1日計劃展開後，再次到新州服務Service NSW網站比較能源價格，就有資格或的250元補貼。
州長佩洛德說，250元將使家庭更容易更換能源供應商，應付不斷上漲的生活開支。
新州在野工黨領袖柯文思（Chris Minns）就指上述措施「大灑金錢」，隨後一年的電費逐步上升。
柯文思表示，「這是一次過的補貼」，政府沒有告訴人民，接下來的12個月，電費預計將再上升30%。
他說，新州很多納稅人會問：政府為什麼一開始就賣去發電站。
柯文思形容，新州兩黨聯盟提出這新措施，是承認政府不計後果的私有化計劃，令家庭的開支更大。
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