【終於減價】今年電費將下降 某州份電費批發價最多跌四成

隨著能源批發價格下降，澳洲家庭下年度有望可節省平均230元的電費支出。





聯邦財長查默斯 （Jim Chalmers）表示，政府在能源批發價格實施上限的計劃開始產生效果。



聯邦財長查默斯 （Jim Chalmers） 根據最新的澳洲財政部數據分析，與 11 月份相比，昆州 2023 年的電力批發價下降 44%，新州的價格下降 38%，而南澳和維州分別下降了 32% 及 29%。





這是艾巴尼斯（Anthony Albanese）政府的15億元能源費用減免措施計劃之一，該計劃暫時將未來一年內天然氣價格維持在每千兆焦耳12元的水平。政府認為，能源價格上限措施需要一些時間才能反映在零售價格上。日常消費者所付的價格受零售商的定價決定，所有措施需要一段時間才反映到民眾的日常生活上。



總理艾巴尼斯（Anthony Albanese） 目前能源市場顯示批發價格將大大低於之前的預測，電力零售商採購供應的價格比11月在實施價格上限前低 30-40%。





數據顯示， 2023 年各州的能源批發價都明顯下降。在新州，能源批發價從 11 月時的每兆瓦時213 元下降到 12 月的 133 元；而在昆州，天然氣批發亦從 220 元下降到 124元；維州則從 135 元降至 95 元；南澳從 202 元下降至 137 元。





聯邦氣候變化和能源部長鮑文（Chris Bowen）表示：「俄烏戰爭是導致去年全球電價上漲的主要因素」。





他亦說：「這種針對性的短期應對措施是必要的，但增加可負擔及可靠穩定的可再生能源使用的長期計劃同樣是必要的。這樣可以減少我們對動蕩的海外市場的依賴，亦為澳洲作為可再生能源超級大國的未來提供動力」。





但亦有分析認為，儘管 2023 年的能源批發價已下降，消費者可能要到年中才能在賬單上看到實際改變。

