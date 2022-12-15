政府成功立法減能源費用 但家庭能源開支每年仍增達700元

該法例容許政府對天然氣價格施加限制，在未來一年內天然氣價格會維持在每千兆焦耳12元的水平。同時，法例亦為家庭和小生意人士制定了一項15億元的能源費用減免措施，預計明年這些人士的電費開支將會減少達230元。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 對國會表示，通過這項法案是當務之急。





艾巴尼斯表示：『投票支持這個計劃便是支持降低電費， 但如果投反對票，亦即是等於投票支持更高的電費價格。大家亦可以投票支持這個計劃來幫助創造就業、各項工業及國民的需要，又或者投反對票而與一些獲創紀錄利潤，並將利潤送往海外的公司站在同一陣線。你亦可以投票支持這個計劃， 作為解決問題的一部分，或投票反對將之成為問題的一部分。』





不過，兩黨聯盟認為，應該將該法案分為兩個獨立的法案處理。反對黨領袖達頓表示，他是支持法案中舒緩家庭開支的一部分，但卻並不支持限制天然氣批發價格的建議。他亦形容這個法案是一個災難性的國家經濟政策。因為進行市場干預，不單止會對能源行業帶來影響，同時，亦會對一些準備投資在這方面的公司考慮是否應該投資在其他行業，例如是農業抑或是製造業。





一些天然氣公司亦認為，為天然氣價格設置上限，會對未來的投資帶來風險，亦可能會因此而推高價格。不過，聯邦能源及氣候變化部長鮑文對國會表示，將價格上限設置在每千兆焦耳12元是符合國家利益。









他說：『因為去年百分之96的天然氣售價都是低於每千兆焦耳12元，而平均價格是在9.2元。所以我認為這是一個合理的價格。天然氣公司對這個價格亦沒有表示不滿，因為他們仍然是在賺取可觀的利潤。』





他亦指出，這些都是澳洲的資源，而澳洲國民是有權以合理的價格使用我們的天然氣。





綠黨更加希望可以將能源費用凍結兩年，不過，該黨在獲得政府表示願意為低收入家庭從使用天然氣過渡到使用電器上提供援助的計劃後，亦同意簽署有關協議。而該項計劃是會通過撤銷使用煤氣而令市民可以每年節省數百元。





綠黨領袖班特 (Adam Bandt)在國會上形容天然氣公司是十分之貪婪，他表示，天然氣公司基本上是免費獲得天然氣，但他們卻因此而賺取創紀錄的利潤，並令國民的生活開支飆升，而現時是時候讓這些煤炭和天然氣公司承擔責任。





其實，促成政府提出這個價格上限的市場干預法案，主要是因為受到俄烏戰爭的影響，而自從工黨在10月的財政預算中，首次提出這個計劃以來，能源監管機構表示，他們亦見到供應商開始降低價格。





不過，根據財政部的預測顯示，有關措施在明年才會令家庭的電費減少約230元， 但預計家庭的能源費用開支仍然會繼續增加達每年700元，而這個費用，只是比沒有立法時預計的900元略為下降。





反對黨的能源發言人奧布賴恩 (Ted O'Brien) 表示，政府呢個計劃是毫無作用。





新法例亦會為領取福利的人士提供電費支援。而支持立法的「藍比網絡」參議員泰瑞爾表示，雖然這項法例並不完美，但如果能夠為市民減低至少一些能源費用都是好事，因為現時有許多家庭根本無辦法支付他們的能源賬單。而生活開支飆升，亦意味著他們要決定將錢用在支付賬單抑或是要來買食物。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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